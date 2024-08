Iotunn: kündigen für den 25.10. ihr neues Album „Kinship“ an

Die dänische Band Iotunn hat heute die Veröffentlichung ihres neuesten Werkes Kinship für den 25. Oktober 2024 angekündigt. Die Platte wird über Metal Blade erhältlich sein, als Vinyl in verschiedenen Farben und als CD. Einen ersten Aufschlag gibt es bereits heute mit der Single I Feel The Night. Inhaltlich hat die dänisch-färöische Band sich mit Gegebenheiten des Lebens auseinandergesetzt. Dazu haben sie Kinship in die Urzeit versetzt, in das Leben eines Stammesmitgliedes aus einem prähistorischen Stamm. Die mythologische Reise wird musikalisch mit eindrucksvollem, progressivem Metal hinterlegt. Wer Melodic Death garniert mit Epic Metal mag, wird sich Kinship nicht entziehen können. Den Beweis liefert der Song I Feel Night, der auf das gesamte Album gespannt macht.

So bemerkt Gitarrist Jesper Ladekaer Gräs: „I´m really moved by this. It is hard to describe the amount of love and hard work we all put into this album. Finally, we can reveal the art, track-list, first single, pre-order etc. and I´m just so excited and proud of what we´ve accomplished with this album. I hope you will love this one“

„Das bewegt mich wirklich. Es ist schwer zu beschreiben, wie viel Liebe und harte Arbeit wir alle in dieses Album steckten. Endlich können wir die Kunst enthüllen, Tracklist, erste Single, Vorbestellung etc. und ich bin einfach so aufgeregt und stolz auf das, was wir mit diesem Album erreicht haben. Ich hoffe, ihr werdet es lieben.“

Das Artwork wurde von Saprophial kreiert und das Album wurde von Jacob Hansen in den Hansen Studios (u. A. Katatonia, The Dahlia Murder und Arch Enemy) in Ribe, Dänemark produziert. Vorbestellungen gehen über Iotunn | Kinship

Die Tracklist liest sich wie folgt: