Kardashev: veröffentlichen mit „Seed Of The Night“ zweite Single vom kommenden Album

Kardashev kündigten bereits die Veröffentlichung ihres neuen Albums Alunea für den 25. April auf Metal Blade Records an. Nach Reunion kommt nun mit Seed Of The Night die zweite Single.

Alunea ist die direkte Fortsetzung der Ereignisse aus The Almanac und knüpft nahtlos an den Song Beyond Sun And Moon an. Sänger Mark Garrett erklärt: „Die ersten Veröffentlichungen im Kardashev Mythos waren breit gefächert und konzeptionell, aber sie haben sich in etwas Granulares und Spezifisches verwandelt. Alunea erzählt die Geschichte des Hauptcharakters aus dem Album The Almanac, der einem Wesen begegnet, das im Song Continuum aus dem Album Excipio erschaffen wurde. Ihr Treffen ist eine philosophische Untersuchung, wo Verantwortung und Pflicht aufeinandertreffen. Wir versuchen nicht, diese Fragen zu beantworten, aber wir untersuchen sie tiefgründig in diesem Album.“

Garrett geht weiter auf die neue Single ein: „Seed Of The Night handelt davon, dass der Sky-Brother dem Wesen von ihrem Schicksal erzählt. Er erklärt, dass sie erschaffen wurden, um Leben auf einem Planeten zu bringen, den die Menschheit niemals erreichen könnte, und um das Erbe der Menschheit fortzusetzen. Das Wesen fühlt sich durch die Verantwortung belastet und nimmt den Namen Atlas an, um das Gewicht ihres wahrgenommenen Schicksals darzustellen“.

Musikalisch wurde der Song als progressive Erkundung in der Komposition geschrieben, da die Band das bezeichnet, was sie als Funk-Down bezeichnen. Dabei wird die traditionelle Komposition eines Deathcore-Style Breakdowns in eine Melodie innerhalb der Rhythmussektion verwandelt, anstatt die oft überbeanspruchte Einfachheit von Chug Chug Chug zu verwenden.

Gitarrist Nico Mirolla fügt hinzu: „Wir (gemeinsam) können uns zu sehr auf die kraftvollsten Momente der Musik verlassen, bis hin zu einer gesamten Komposition von ‚diesem Moment‘, während dieser Ansatz in Wirklichkeit den einst kraftvollen Moment eines offenen Akkord-Breakdowns entwerten kann. Dieser Song war eine Gelegenheit, dieses Muster zu durchbrechen, und hoffentlich fühlen die Leute das.“

Das Album Alunea wird auf CD, digitalen Formaten sowie auf Vinyl in verschiedenen Farbvarianten veröffentlicht. Es enthält Gastauftritte von Sängerin Erin von der Band Genital Shame auf Speak Silence und Pawel JJ Przybysz, der Duduk, ein armenisches Holzblasinstrument, auf We Could Fold The Stars spielt. Das Artwork stammt von Karl E. und wurde von Zack Ohren (Entheos, Machine Head, Demon King, Fallujah) gemischt und gemastert.

Die acht klanglich und lyrisch immersiven Songs auf Alunea setzen einen weiteren Maßstab für Kardashev. Als Pioniere des Genres Deathgaze entwickelt sich diese Bezeichnung weiter, während die Band kontinuierlich Grenzen erkundet und überschreitet. Schlagzeuger Sean Lang erklärt: „Worte, die man verwenden könnte, um unsere Musik zu beschreiben, sind atmosphärisch, progressiv, emotional, dynamisch und kontrastreich. Unsere Musik versucht, die Emotionen von Wut und Trauer klanglich darzustellen, was einen spürbaren, aber natürlichen dynamischen Kontrast schafft.“

Garrett fügt hinzu: „Alunea hat im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen viel mehr Experimentierfreude.“

Kardashev schaffen ihre eigene lyrische Sprache, die Tiefe und Bedeutung hinzufügt. Garrett sagt: „Ich habe es geliebt, mit Sprachen zu experimentieren, seit ich ein kleines Kind war. Ich bin kein Experte für konstruierte Sprachen, oft als conlangs bezeichnet, aber ich finde Sprache einen wirklich interessanten Aspekt der Menschheit.“

Er erklärt weiter: „Ich habe Jahre bevor wir es zu unserem Album The Almanac hinzugefügt haben, mit den Anfängen der Sprache von Alunea experimentiert. Ich saß an meinem Schreibtisch bei der Arbeit – damals in einem Callcenter – und erfand interessante grammatikalische Regeln, um die Zeit zu vertreiben. Eine meiner Lieblingsideen war, dass die Länge eines Vokals die Pluralität eines Wortes hinzufügt. Ich habe dieses Konzept nicht erfunden, aber es machte Spaß, damit zu spielen. Jahre später, als Nico und unser vorheriger Bassist vorschlugen, mein Interesse an conlangs in unsere Musik einzubringen, war das Konzept der Vokallänge das, womit ich anfing. Von dort aus wuchs alles.“

Das neue Album und die Band streben auch an, eine weltweite Verbindung zu schaffen. Mirolla erklärt: „Für mich dient Alunea dieser Idee von Kultur, die wir oft als wir und sie Perspektiven sehen; es ist eine fiktive Sprache, aus einer fiktiven Geschichte irgendwo in der Super-Zukunft, und ich gebe ihr die Zeit, sie zu hören, zu lernen und zu verstehen, warum sie so funktioniert, wie sie es tut. Ich hoffe nur, dass andere eine ähnliche Perspektive einnehmen, wenn sie echte Sprachen hören und über echte Kulturen lernen, die uns umgeben und voller Tiefe, Geschichte und Bedeutung sind. Ich hoffe, dass die Leute langsamer werden und versuchen, die Tiefe zu verstehen, die wir in Alunea gesteckt haben, und dann ihre Erfahrungen in die Welt um sie herum projizieren.“

Kardashev setzen sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Nico Mirolla – Gitarre

Mark Garrett – Gesang

Alex Rieth – Bass

Sean Lang – Schlagzeug

Tracklist:

1. A Precipice. A Door.

2. Reunion

3. Seed Of The Night

4. Speak Silence

5. Truth To Form

6. Edge Of Forever

7. We Could Fold The Stars

8. Below Sun & Soil