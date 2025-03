Basinfirefest: kündigt finales Line-Up und den Verkauf von Tagestickets an

Das Basinfirefest 2025 hat nun das tägliche Line-Up bekannt gegeben. Dadurch soll den Besuchern die Planbarkeit für die einzelnen Bands erleichtert werden. Gleichzeitig gibt es ab sofort Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag.

Das Line-Up am Donnerstag bietet die Thrash-Legenden von Exodus, die österreichische Black/Death Metal-Band Belphegor und die isländischen Post-Metal-Meister Sólstafir. Metalcore-Fans können sich auf Hatebreed und Infected Rain freuen, während Death-Metal-Enthusiasten von Vader und Cattle Decapitation begeistert sein werden. Das starke Line-Up am Donnerstag wird zudem durch die Progressive-Metal-Band Myrath, die Pagan/Black-Band Arkona und die tschechische Band Pačess sowie Bára Basiková ergänzt.

Am Freitag bleibt die Energie hoch! Die legendäre deutsche Heavy-Metal-Queen Doro wird die Bühne betreten. Melodic Death Metal wird durch Dark Tranquillity, Ignea und Omnium Gatherum vertreten, während Black-Metal-Fans sich auf Marduk freuen können. Weiterhin sind neben den schwedischen Death/Doom-Pionieren Tiamat, die energiegeladene Rockabilly-Band Steve ’n’ Seagulls, die Death/Thrash-Legenden Legion Of The Damned, die symphonischen Metal-Meister Leaves’ Eyes, die Pagan Metal-Krieger Corvus Corax und die unermüdliche Death Metal-Kraft Sinister mit dabei.

Der Samstag markiert das große Festival-Finale, dominiert von Thrash-Metal-Acts wie Assassin, Sacred Reich, Schizophrenia und der tschechischen Band Henych 666. Es wird jedoch auch viel Platz für melodischen und atmosphärischen Metal geben. Die Viking/Pagan Metal-Pioniere Ensiferum werden ihren charakteristischen Sound präsentieren, die Gothic/Doom-Zauberer Moonspell werden ihre dunkle Magie entfalten, und Hard-Rock-Fans kommen bei D-A-D und The Dead Daisies auf ihre Kosten. Crossover und moderner Metal werden durch Rise Of The Northstar und Tenside vertreten. Das Festival wird mit einer kraftvollen Darbietung der britischen Death Metal-Ikonen Carcass und Benediction abgeschlossen.

Einzelne Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag sind jetzt erhältlich, einschließlich spezieller ermäßigter Optionen für Paare. Eine großartige Wahl für diejenigen, die nicht das gesamte Festival besuchen können, aber ihren Lieblingstag erleben möchten!

Für das vollständige Line-Up und Ticketdetails besucht https://basin.cz/cs/