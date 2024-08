Abysmal Oceans: veröffentlichen das Lyricvideo zu „War March“ von Debüt-EP „Ravenous Abyss“

Das auf den Malediven ansässige Trio Abysmal Oceans hat ein Lyricvideo zu War March veröffentlicht, einem Titel, der auf der am 8. Juni erschienenen Debüt-EP Ravenous Abys der Band enthalten ist. Ravenous Abyss präsentiert vier miteinander verbundene Kurzgeschichten und lädt die Zuhörer zu einer Reise in das Reich von Abysma ein, einer uralten und bösartigen Macht, die unter dem Ozean herrscht. Fans von Mayhem, Marduk und Dark Funeral werden von diesem höllischen Kunstwerk begeistert sein!

Während die ersten beiden Titel Dominion und Ascension vom Kult erzählten, der sich dem Dienst an Abysma und seinem Erwachen verschrieben hatte, vergingen im dritten Song War March Jahrhunderte. Hier zieht Abysmas unsterbliches Reich in den Krieg und hinterlässt ein Erbe der Zerstörung und Verzweiflung, das durch die Jahrhunderte hallt. Im letzten Titel Nightmares erklingen die Folgen und der Ruf Abysmas noch einmal und ziehen Seelen für alle Ewigkeit in ihr Reich der Dunkelheit und Folter. Durch diese miteinander verbundenen Geschichten lädt Ravenous Abyss die Zuhörer ein, in eine Welt makaberer Schönheit einzutauchen.

Ravenous Abyss wurde von George Nerantzis gemischt und gemastert, der für seine Arbeit mit legendären Metal-Bands wie Abbath und Dark Funeral bekannt ist.

