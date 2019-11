Jack Slamer: live im Winter 2019 in Deutschland und der Schweiz

Die Schweizer Rocker Jack Slamer kündigen einige neue Tourdaten in Deutschland und der Schweiz für Anfang Dezember an.

Seht Jack Slamer live auf einer der folgenden Shows:

29.11. CH Olten – Coq d’Or (w/ The Yelins, Umut Adan)

30.11. CH Spiez – Rox Music Bar

04.12. D Munich – Backstage (Club) (w/ Buckets N Joints)

05.12. D Berlin – Wild at Heart

06.12. D Viersen – Rockschicht (w/ Buckets N Joints)

07.12. CH Altdorf – Vogelsang

Dieses Jahr haben Jack Slamer ihr lang erwartetes selbstbetiteltes Album veröffentlicht. Zur Feier des VÖs stellte die Band außerdem das offizielle Video zur brandneuen Single Honey & Gold vor:

Die Band hat auch einen weltweiten Plattenvertrag mit Nuclear Blast geschlossen und das augenzwinkernde Video zum Song The Biggest Mane vorgestellt – macht Euch gefasst auf schmackhaften Schweizer Käse, Knackwürste, Schnaps, Bärte und echten Rock:

Das Video zu Turn Down The Light seht ihr hier:

Das Album kann hier digital wie auch physisch (CD und Vinyl) bestellt werden: http://nblast.de/JSJackSlamer

Jack Slamer Tracklist

01. Turn Down The Light

02. Entire Force

03. The Wanted Man

04. The Truth Is Not A Headline

05. Red Clouds

06. Biggest Mane

07. The Shaman And The Wolves

08. There’s No Way Back

09. I Want A Kiss

10. Secret Land

11. Burning Crown (Bonus Track)

12. Honey & Gold (Bonus Track)

Jack Slamer sind:

Florian Ganz: Vocals

Cyrill Vollenweider: Guitar

Marco Hostettler: Guitar

Hendrik Ruhwinkel: Bass

Adrian Böckli: Drums

Jack Slamer spielen ihren 70’s geprägten Rock mit einer ordentlichen Prise Gegenwart – und da ist das Quintett gerade so richtig angekommen. Mit Platte im Koffer, SRF-3-Best-Talent-Würdigung in der Tasche und unzählige Gigs im Rucksack: Inspiriert von den ganz Grossen wie Led Zeppelin, Deep Purple, Rival Sons, Monster Truck oder DeWolff, haben die fünf Freunde aus Winterthur in den vergangenen Jahren den entscheidenden Schritt zu einer Band gemacht, die mit dem Lebensgefühl von früher dem Zeitgeist von heute mit einer spielerischen Leichtigkeit mitten ins Gesicht springt. Live sind Jack Slamer noch besser, als man es erahnen könnte. Sie leben den Rock’n’Roll bis zur letzten Faser aus und lassen niemanden und keinen unberührt in der Menge stehen. Und zusammen sind sie das, was die anderen gern sein würden: das heisseste Zukunftsversprechen des 70er-Jahre-Hard-Rocks.

www.jackslamer.com

www.facebook.com/jackslamerband