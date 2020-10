Jaded Star: veröffentlichen neues Lyric Video zu „Breathing Fire“

Am 6. November werden Jaded Star ihr mit Spannung erwartetes, zweites Album mit dem Titel Realign auf Noble Demon veröffentlichen. Strotzend vor Energie, Dynamik und Energie, begibt sich die Band auf eine dynamische, schöne und zugleich kraftvolle musikalische Reise, welche Realign zu dem Album macht, auf das ihre Fans schon lange gewartet haben. Die Band um Frontfrau Maxi Nil hat ein brandneues Lyric Video zum Track Breathing Fire veröffentlicht, welches hier gestreamt werden kann:

„In Breathing Fire geht es um die Eitelkeit so vieler Menschen, die uns leider zu oft vom eigenen Weg abbringt. Die Leute, die davon ausgehen, immer das Beste für andere zu wissen, sind die, die uns mit ihrer Selbstgefälligkeit vergiften. …Into the eyes of those liars we’re breathing fire!“ kommentiert Maxi Nil.

Realign erscheint am 6. November auf Noble Demon und kann HIER vorbestellt werden.

Realign Tracklist:

01. Female Fronted

02. Breathing Fire

03. A Pain All Mine

04. Maybe

05. Adrian

06. Children Of Chaos

07. Rise Up

08. We’re The Heroes (A Song For Us)

09. Vertigo

10. Higher Than Love

Jaded Star sind:

Maxi Nil – Vocals

Dane Constantine – Guitars

John Dres – Bass

Angelo Vafiadis – Keyboards

Jim Rouvell – Drums

Info:

https://www.jadedstar.net

https://www.facebook.com/jadedstarofficial/

https://twitter.com/jadedstarband

https://www.instagram.com/jadedstarofficial/