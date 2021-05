Jera On Air: offiziell verschoben auf 2022

Am Freitag hat der Veranstalters des Jera On Air 2021 die diesjährige Ausgabe aufgrund der Coronapandemie auf 2022 verschoben. Das Festival, welches eigentlich vom 24.-26. Juni 2021 hätte stattfinden sollen, wird nun auf den 23. – 25. Juni 2022 vertagt. Alle Ticketbesitzer werden via E-Mail informiert und erhalten die selben Optionen, wie schon im letzten Jahr. Als „Wiedergutmachung“ würde man 2022 dafür extra groß feiern wollen. Die ersten Bands werden voraussichtlich noch diesen Monat bekanntgegeben werden.

Anbei das offizielle Statement, welches über die Facebook-Seite der Veranstaltung geteilt wurde.

„Dear Jera On Air fans

We are very sorry to have to announce that our 2021 edition will also not take place due to COVID19. We did everything to prepare for this year’s edition and we waited as long as possible to see if we could organize anything at all. But unfortunately, due to the persistent measures and the number of international acts and guests we had no other choice than to move the festival forward yet another year.