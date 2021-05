Das Interview mit dem Caliban Sänger Andy zur aktuellen EP „Zeitgeister“

Artist: Caliban

Herkunft: Hattingen, Deutschland

Genre: Metalcore

Label: Century Media Records

Link: http://www.calibanmetal.com

Bandmitglieder:

Gesang – Andreas Dörner

Gitarre – Denis Schmidt

Gitarre – Marc Görtz

Bassgitarre – Marco Schaller

Schlagzeug – Patrick Grün

Time For Metal / René W.:

Moin lieber Andy, ihr habt euch nach Elements von vor vier Jahren etwas zurückgezogen und erstmals nicht im Zwei-Jahres-Intervall was Neues serviert. Eine geplante Pause oder wurdet ihr, wie viele andere Künstler durch die aktuelle Pandemie am Produzieren von neuen Songs gehindert?

Caliban / Andy:

Moin, wir hatten eine kreative Pause geplant und wollten neue Energie schöpfen bzw. uns die Zeit nehmen, neue Songs zu schreiben. Das hat auch anfangs gut funktioniert, bis dann Corona dazukam und uns und allen anderen Leuten in der „Unterhaltungsbranche“ einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir waren auf jeden Fall kreativ und haben die Zeitgeister EP geschrieben und sind aktuell noch im Studio…

Time For Metal / René W.:

Zeitgeister hat ein sehr dunkles Artwork abbekommen. Ein Vorbote für das, was in den neuen neun Songs dargeboten wird?

Caliban / Andy:

Thematisch ist Zeitgeister gemischt. Es gibt tiefe Abgründe, Hoffnung und Kritik, teilweise mit der Frage nach dem „Wer bin ich“ verwoben. Kurz und knapp könnte man sagen, dass das Düstere überwiegt. Sieben Erzengel – sieben alte Songs, so war der Gedanke dahinter.



Time For Metal / René W.:

Apropos Vorbote. Ihr seid eurer Label-Familie einmal mehr treu geblieben. Caliban und Century Media Records – kann man das im Business schon als eine ehegleiche Verbindung bezeichnen? Warum passt es so gut mit dem deutschen Label aus Dortmund?

Caliban / Andy:

Warum das so gut passt, kann ich nicht sagen, vielleicht sind es die Wurzeln, die uns im Pott verbinden, auch wenn Century Media mittlerweile umgezogen sind…wir haben uns von Anfang sehr wohl gefühlt in der Century Media Family und haben bis jetzt ein sehr entspanntes Verhältnis. Von mir aus „bis das der Tod uns scheidet“…



Time For Metal / René W.:

Ihr habt Zeitgeister mit deutschen Lyrics versehen. Seit wann ist die Idee in euch gereift, ein Studioalbum in Landesprache einzusingen? Plant ihr zudem für die Zukunft ein weiteres Album mit neuen Werken komplett auf Deutsch?

Caliban / Andy:

Zeitgeister ist ja ein Special, also wird es wahrscheinlich ein einmaliges Projekt sein und bleiben…zumindest haben wir bis jetzt nichts weiter in dieser Richtung geplant. Das neue Album wird gewohnt auf Englisch erscheinen. Die Idee kam mal vor Jahren auf, wurde dann aber nicht weiter verfolgt. Dadurch, dass man aber in der Zeit der Pandemie auch mehr Zeit hatte, um kreativ zu sein, haben wir die Gelegenheit genutzt.



Time For Metal / René W.:

Wohin geht die Thematik eures neuen Materials? Welche Message wurde in den Silberling gepresst und auf welche Reise wollt ihr eure Fans in den etwas mehr als 30 Minuten mitnehmen?

Caliban / Andy:

Wie oben schon gesagt ist einiges dabei, Kritik an der Gesellschaft, Herzschmerz, Hoffnung, Wegweisung, Depression, Motivation…Wir haben bei der Songauswahl auf jeden Fall auch darauf geachtet, ein breites Feld abzudecken.



Time For Metal / René W.:

Angst vor Veränderungen und Entwicklungen innerhalb eurer Kunst habt ihr keine. Wie findet ihr als Band, wo ihr seit Jahren als festes Team arbeitet, immer wieder zusammen, um neue Wege einzuschlagen und dabei alle Protagonisten für die Klänge zu begeistern?

Caliban / Andy:

Eine gute Frage, tendenziell schwer zu beantworten, weil es immer schwer ist, jedem gerecht zu werden, was den Geschmack angeht…wir gehen da alle recht weit auseinander, aber finden natürlich immer Schnittpunkte, wo alle mit happy sind…mal mehr, mal weniger. Ansonsten findet man immer Inspiration – Musik machen ist unser Herzblut, unsere Passion!