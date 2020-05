Judas Priest – 50 Heavy Metal Years: 2020 Konzerte in Folge von Corona-Pandemie verschoben

In Folge der Corona-Pandemie müssen auch die für Sommer 2020 geplanten Deutschlandtermine der britischen Heavy Metal Legende in Oberhausen (24.06.), Suttgart (25.06.), München (29.06.), Frankfurt (08.07.) und Halle (Saale) (10.07.) verschoben werden. Im neuen Tour-Zeitraum, der für Juni und Juli 2021 terminiert wurde, können alle für 2020 geplanten Deutschlandkonzerte wie folgt nachgeholt werden: Judas Priest spielen am 24. Juni 2021 in Stuttgart in der Schleyer-Halle, am 28. Juni 2021 in München im Zenith, am 7. Juli 2021 in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, am 9. Juli 2021 in Halle (Saale) auf der Peißnitzinsel und am 26. Juli 2021 in Oberhausen in der König-Pilsener-Arena.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Informationen zum Vorprogramm sind in Arbeit und werden so bald wie möglich bekanntgegeben. Sollte einer Band aufgrund ihrer eigenen Terminverschiebungen nicht in der Lage sein wird sich zu verpflichten, werden wir versuchen andere passende und äquivalente Acts zu finden.

Die Band, Wizard Promotions und alle Beteiligten bedanken sich bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung.