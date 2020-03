Kaiser Franz Josef: neues Video zu „Dive“

Der Kaiser ist wieder da! Getreu dem Motto ihres letzten Albums Make Rock Great Again haben Kaiser Franz Josef die europäische Musikszene in den vergangenen 24 Monaten so richtig auf links gezogen. Nachdem es in der letzten Zeit auffällig still um das Trio wurde, präsentieren sich die österreichischen Rock-Royals 2020 so kraftvoll und wuchtig, wie man sie noch nie gehört hat!

Nach fast zwei Jahren ununterbrochenen Tourens haben sich Kaiser Franz Josef Mitte 2019 wieder im Studio zusammengefunden, um die royale Rock-Messlatte 2020 noch ein gutes Stück höher zu hängen. So wie mit Dive. Schon die ersten Opening-Klänge ihrer neuen Single machen es mehr als deutlich: Der Kaiser ist zurück, und das in alter, neuer Größe! Pünktlich zum Beginn der new roaring Twenties lassen es die Exzellenzen, namentlich Sänger/ Gitarrist Sham, Drummer Tom und Bassist Pete wieder nach allen Regeln der Kunst krachen. Auf Dive schmeißen die Österreicher ihre bestens geölte Alternative Rock-Maschine wieder an und präsentieren sich so druckvoll, energiegeladen und nicht zuletzt so facettenreich wie nie zuvor!

Einem Track, der nur so vor wuchtigen Kick-Ass-Gitarren, einem treibenden In-Your-Face-Beat, einer elektrisierenden Hookline und Shams markanten, sofort wiedererkennbaren Vocals strotzt. Auf Dive verhandelt das Trio aus Wien eine Thematik, vor der man in diesen Zeiten nicht mehr die Augen verschließen kann: „Der Song handelt im Grunde von einem tiefen Gefühl der Scham“, erklärt Sham. „In meinen Augen verdienen wir es nicht, hier zu sein und diesem Planeten all das anzutun, was gerade überall auf der Welt abgeht. Wir verhalten uns respektlos gegenüber diesem Planeten, anderen Lebewesen und natürlich auch uns selbst. Wir haben schon immer über das geschrieben, was uns bewegt. Jeder von uns trägt auf seine Weise zur Zerstörung dieses Ökosystems bei. Jeder verantwortungsbewusste Mensch sollte sich Gedanken machen, ob er Teil des Problems oder der Lösung sein will.“

Zu Dive haben Kaiser Franz Josef ein aufwändiges Animations-Video gedreht, in dem Sham und Co. auf einen psychedelischen Rock-Trip in die unergründlichen Tiefen des Alls abtauchen. Join the ride!

Support-Gigs für AC/DC, Airbourne, Billy Idol und The BossHoss. Hart abgefeierte Auftritte auf dem Download Festival, dem Wacken Open Air oder Rock am Ring & Rock im Park. Und natürlich nicht zu vergessen diverse Headliner-Shows, die oftmals im kompletten Vollabriss mündeten – innerhalb kürzester Zeit haben sich Kaiser Franz Josef den Ruf als eine der packendsten Formationen innerhalb der europäischen Rockmusik erarbeitet. Wo der Kaiser Station macht, herrscht der absolute Rock ´n´ Roll-Ausnahmezustand. Wertvolle Liveerfahrungen, die sich nun auch auf dem neuen Track der Amadeus-Award-Preisträger widerspiegeln.