Ken Mode: veröffentlichen „Throw Your Phone In The River“, die vierte Single aus dem kommenden neuen Album „Null“

Mit einer eisernen Rhythmik, die unter dem wirren Gesang von Frontmann Jesse Matthewson aufwühlt, ist Throw Your Phone In The River die vierte Single, die aus dem kommenden neuen Album Null veröffentlicht wird. Der Song ist ein brennendes neues Stück zwischen Metallic Hardcore und Noise Rock.

Das Video, bei dem Christopher Mills und Tyler Funk Regie führten, fängt die Intensität des Live-Angriffs der Band ein und hüllt sie dann in Schichten von VHS-artigen Störungen.

Matthewson, der erklärt hat, dass das neue Album aus der Isolation und Entfremdung der COVID-19-Pandemie entstanden ist, beschreibt die Ursprünge von Throw Your Phone In The River: „Ich kann dir nicht helfen, wenn ich mir nicht einmal selbst helfen kann. Ich ertrinke in diesem zynischen Durcheinander, und es wird mich einfach nicht fertig machen. Ich schrieb es in etwa einer Stunde an einem Nachmittag mitten in der schlimmsten Zeit des Jahres 2020. Ich habe einfach alles rausgeschmissen. Es fühlte sich in seiner Einfachheit perfekt an.“

Aufgenommen und gemischt von Andrew Schneider (Cave In, Unsane), ist Null die erste Ken-Mode-Veröffentlichung mit Kollaborateurin Kathryn Kerr (Saxophon, Synth, Piano, Perkussion, Backing Vocals) als vollwertiges Mitglied der Band.

Ken Mode wurden von Matthewson und seinem Bruder Shane gegründet und definieren Intensität und Hingabe u.a. durch Tourneen mit Russian Circles, Torche und Full Of Hell sowie durch Features von Steve Albini, Kurt Ballou und Matt Bayles. Auf dem kommenden neuen Album Null taucht dieses Schlachtross einer Band mit neuer Energie aus den dunkelsten Zeiten auf, entwickelt sich und ist bereit, in ihr nächstes Kapitel überzugehen.

