Cloud Rat: veröffentlichen die vierte Single aus dem neuen Album „Threshold“

Die neue Single Corset ist ein perfektes Beispiel für die Mischung aus Schönheit und Gewalt, die Cloud Rat zu einer so intensiven Band macht. In Anlehnung an Discordance Axis und My Bloody Valentine zieht der Song den Hörer in weniger als zwei Minuten zu beiden Extremen.

In einem neuen exklusiven Interview mit Invisible Oranges, das die Premiere von Corset begleitet, beschreibt Cloud Rat-Schlagzeuger Brandon Hill die Schaffung solch multidimensionaler Musik als „einen Versuch, die scheinbar grenzenlose Energie, Freude und den Horror zu kanalisieren, die die unglaublich zerbrechliche und flüchtige Existenz des Lebens sind“.

Gitarrist Rorik Brooks hat das neue Album Threshold als „unser bisher bestes Werk“ bezeichnet. Sängerin Madison Marshall sagte: „Ich habe das Gefühl, dass dies die intensivste Platte ist, die wir je gemacht haben.“