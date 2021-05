King Buffalo: neues Album „The Burden Of Restlessness“ erscheint am 04. Juni 2021

Bei The Burden Of Restlessness, das in Nordamerika in Eigenregie und in Europa via Stickman Records veröffentlicht wird, handelt es sich um das fokussierteste progressive Album, das King Buffalo zu bieten haben. Alle Aufnahmen von Gitarrist/Sänger Sean McVay, Bassist Dan Reynolds und Schlagzeuger Scott Donaldson fanden Ende 2020/Anfang 2021 in Eigenregie statt. Das Album setzt die progressive Reise von King Buffalo fort und erkundet gleichzeitig neue melodische Wege. Nichtsdestotrotz ist der Titel unmissverständlich. Es gibt tiefe Unterströmungen der Frustration und sogar einen aggressiven Puls, die mit der Weitläufigkeit einhergehen, für die die Band seit ihrem 2016er Debüt Orion immer wieder gelobt wird. Gitarrist/Sänger Sean McVay erklärt, was wohl eine der wichtigsten Textstellen im Opener Burning ist: „Ein weiteres verlorenes Jahr in der Einöde, und prägnantere Zusammenfassungen von geplatzten Plänen und neu beschädigten Leben sind schwer zu finden.“ Er fährt fort: „The Burden Of Restlessness wurde in einer Zeit geschrieben, die die meisten von uns als ziemlich krass und stressig bezeichnen würden. Das Resultat ist unser bislang dunkelstes, aggressivstes und intimstes Werk. Wir sind sehr stolz auf dieses Album.“

Jeder, der die Aktivitäten von King Buffalo verfolgt, wird sicher feststellen, dass die Zeit, die die Band mit diesem Album verbracht hat, nicht umsonst war. Während die Synthesizer-getriebenen Elemente der frühen 2020er Dead Star EP zurückgenommen wurden, bewegt sich die Band bei der rhythmischen Komplexität auf The Burden Of Restlessness auf neuem Terrain. Sie tun dies mit Selbstvertrauen und einer kreativen atmosphärischen Tiefe, die nicht nur in den verwendeten Effekten zum Ausdruck kommt, und die Dringlichkeit in ihrem Material ist unverkennbar. „Seit Covid das Touring lahmgelegt hat, haben wir hart gearbeitet und uns das Versprechen gegeben, diese Gelegenheit nicht zu verschwenden. Wir sind sehr aufgeregt, das erste von drei Alben in 2021 zu präsentieren und freuen uns sehr darauf, diese Songs live zu spielen“ – Schlagzeuger Scott Donaldson

The Burden Of Restlessness wurde von King Buffalo in Rochester, NY im Main Street Armory im Dezember 2020/Januar 2021 geschrieben und aufgenommen. Produziert und gemixt hat Sean McVay, Mastering von Bernie Matthews. Das Artwork stammt von Zdzisław Beksiński, der Schriftzug von Mike Turzanski, das Albumlayout von Scott Donaldson. Vorbestellungen können unter http://kingbuffalo.bigcartel.com erfolgen. Das Album wird auf Vinyl, CD und in digitaler Form erhältlich sein.

