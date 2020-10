Kurz Und Knackig: Künstler lassen die musikalischen Hosen runter Pt.6

Bei Kurz Und Knackig geht es einfach darum, dass Musiker innerhalb kürzester Zeit 30 Fragen zum Thema Musik im Allgemeinen beantworten. In kurzen Abständen werden immer wieder die unterschiedlichsten Künstler ihre musikalischen Hosen vor euch runterlassen.

Heute stand uns Ritchie Wilhelm von Protz Rede und Antwort.

Meine früheste Kindheitserinnerung, die etwas mit Musik zu tun hat, war:

– Mein Vater spielte Akkordeon (hab ich so im Alter von ca. 5 Jahren wahrgenommen).

An dieses Schätzchen aus der Musiksammlung meiner Eltern kann ich mich erinnern:

– Wir hatten eine LP von Xavier Cougat mit Merengue (Puerto Ricanische Musik). Das gefiel mir damals sehr.

Mein Vater quälte mich oft mit der Musik von:

– … seinem Akkordeon!!!

Diese Musikposter/Bandposter hingen in meinem Kinder/Jugendzimmer:

– The Sweet (ich war absoluter Sweet-Fan), später dann The Who, Kiss und Scorpions.

Mein erstes selbstgekauftes Album war:

– Rock Me Baby von David Cassidy

Diesen Song aus meiner Kindheit mag ich auch heute noch hören:

– Fox On The Run von The Sweet

Mein erstes besuchtes Konzert war:

– Open Air Konzert mit Scorpions als Headliner 1977

Meine ersten eigenen Gehversuche an einem Instrument waren:

– Smoke On The Water (Deep Purple) auf der tiefen E-Saite meiner Wandergitarre. Damals DM 50,- bei Neckermann.

Mein absoluter Lieblingssong ist:

– Meowing To The Stars von meinem Sohn Robin Wilhelm.

Meine erste Berührung mit Rock/Metal war:

– Das erste Black Sabbath Album, bei einem Kumpel gehört.

Außer Rock/Metal mag ich noch:

– Wenn es gut gemacht ist und groovt, dann fast alles. Blues, Jazz, Funk, Soul, alle Arten von Metal … etc.

Beim Autofahren höre ich:

– Am liebsten Hard Rock/Metal

Zu einem romantischen Abend gehört Musik von:

– Motörhead

Beim Sex mag ich die musikalische Untermalung von … überhaupt nicht:

– Cannibal Corpse (Spaß). Die schönste Untermalung sind die Geräusche meiner Partnerin 😉

Auf meiner Hochzeit läuft/lief:

– Schrott

Auf meiner Beerdigung soll … laufen:

– Meowing To The Stars von Robin Wilhelm.

Diese(r) Band/Künstler ist zum Abgewöhnen?

– Wildecker Herzbuben

Meine Lieblingsband ist:

– Motörhead

Die unterbewerteste Band aller Zeiten ist:

– Protz

Dieses peinliche Album befindet sich in meiner Sammlung:

– Hab ich keins 😉

Auf dieses Schätzchen in meiner Musiksammlung bin ich besonders stolz:

– Die Gold-CD von Pyromania (Def Leppard)

Das Konzert dieser Band würde ich zuliebe meine(s/r) Partners/Partnerin besuchen:

– Culcha Candela

Unter der Dusche singe ich gerne diesen Song:

– Backstage Queen – Protz

Mein bestes besuchtes Konzert war:

– Motörhead mit Anthrax im Vorprogramm

Dies Konzert abseits von Rock/Metal habe ich besucht:

– Weather Report

Ein Konzert diese(r/s) Band/Künstlers brauche ich nicht noch einmal:

– Britney Spears

Stillstehen kann ich nicht bei einem Konzert von:

– Ozzy Osbourne

Auf einem perfekten Mix-Tape dürfen diese drei Songs nicht fehlen:

– Overkill – Motörhead, Raining Blood – Slayer, Battery – Metallica

Drei Alben, die ich mitnehme auf eine einsame Insel:

– Master Of Puppets – Metallica, Decade Of Aggression – Slayer, If You Want Blood – AC/DC

Diesen Schlagersong gröle ich begeistert mit, wenn ich besoffen bin:

– Eine Neue Leber Ist Wie Ein Neues Leben 😉 (Tim Toupet)