Synthetic: präsentieren weiteres Lyricvideo zu ‚Shades Of Tomorrow‘

Die Melodic Metaller Synthetic präsentieren ein weiteres Lyricvideo zur neuen Single Shades Of Tomorrow, die nun digital überall erhältich ist!

Die Band kommentiert: „An ode to the intangible entity, the invisible enemy, responsible for creating a dystopian and excruciating reality for humanity.“

Synthetic aus dem britischen Cambridge melden sich mit einem echten Kracher zurück.

Clepsydra: Time Against Infinity zeigt die Band fokussierter, epischer, düsterer und zugleich progressiver.

Das Album ist – Bandname non est omen – warm, tiefgründig und zeigt Synthetic erneut als metallische Weltbürger.

Clepsydra: Time Against Infinity ist ein Amalgam aus skandinavischen, US-amerikanischen und britischen Genre-Einflüssen.

Im Vordergrund stehen die emotionalen Melodien und die Power der Songs.

Ein Album, das unter die Haut geht!

