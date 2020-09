Landmvrks: kündigen EU/UK- und Frankreich-Tour an

Die in Marseille, Frankreich, ansässigen Metalcore-Stars Landmvrks haben ihre große EU / UK & Frankreich-Tour für März / April 2021 angekündigt! Für die EU / UK werden ihre Landsleute Resolve und Wolfpack die Shows unterstützen und aufpeppen!

Landmvrks Europe / United Kingdom 2021

/w special guest: Resolve, Wolfpack

02.04.21 AT Wien – Impericon Festival

03.04.21 DE Leipzig – Impericon Festival

04.04.21 CH Zürich – Impericon Festival

05.04.21 DE Trier – Miez

07.04.21 IT Verona – The Factory

08.04.21 IT Modena – La Tenda

09.04.21 IT Milano – Legend Club

10.04.21 DE München – Impericon Festival

11.04.21 DE Oberhausen – Impericon Festival

13.04.21 UK Birmingham – Asylum 2

14.04.21 UK Glasgow – Garage Attic

15.04.21 UK Manchester – Star & Garter

16.04.21 UK London – 229

17.04.21 BE Aarschot – Jc De Klinker

18.04.21 NL Arnehm – Willemeen Kz

19.04.21 DE Köln – MTC

20.04.21 DE Hamburg – Logo

21.04.21 DE Berlin – Cassiopeia

22.04.21 PL Warsaw – Puglos

23.04.21 SK Bratislava – Kulturak Klub

24.04.21 DE Göttingen – Freihafen

25.04.21 DE Nürnberg – Z-Bau

26.04.21 DE Wiesbaden – Schlachthof

Tickets : www.landmvrks.com

Landmvrks France 2021

27.02.21 FR Marseille – Espace Julien

04.03.21 FR Metz – L’Aérogare

05.03.21 FR Mulhouse – Noumatrouff

06.03.21 FR Lyon – CCO

11.03.21 FR Grenoble – L’ampérage

12.03.21 FR TBA – TBA

13.03.21 FR Lille – La Bulle

19.03.21 FR Nantes – Scène Michelet

20.03.21 FR Quimper – Novomax

26.03.21 FR Monpellier – Secret Place

27.03.21 FR Toulouse – Connexion Live

Tickets : www.landmvrks.com

Landvmrks veröffentlichten ihr erstes Live-Album Live At Espace Julien, Marseille mit der besten Sammlung ihrer Most-Wanted Tracks.

Kauft und/oder streamt das Live-Album hier: https://landmvrks.lnk.to/Live

Kauft und/oder streamt Fantasy hier: https://LANDMVRKS.lnk.to/FantasyAlbum

Pressestimmen:

„Melodien, alter Vater, das können sie! Jeder Refrain frisst sich ins Hirn“ – Fuze

„Das Artwork deutet es an: Diese Franzosen liefern keinen gewöhnlichen Was-auch-immer-Core, sondern ein abwechslungsreiches Spiel mit Kontrasten.“ – Visions

„Erlaubt ist auf „Fantasy“ so ziemlich alles und man tobt sich innerhalb der Genre-Grenze in allen Belangen aus. Ihre stärksten Momente haben Landmvrks in dem abgefahrenen und emotionalen „Scars“, auf dem Novelists Gitarrist Florestan Durand zu hören ist sowie dem balladesken „Alive“, bei dem Salfati Unterstützung von der Sängerin Camille Contreras bekommt.“ – EMP

Mehr von Landmvrks – Fantasy:

Schaut euch das Live At Espace Julien, Marseille hier an:

Wake Up Call

The Worst Of You And Me: https://youtu.be/oKMCS77OgAc

Reckoning: https://youtu.be/YcccCtqbUpU

Blistering: https://youtu.be/Zdcw49mkGwc

Scars: https://youtu.be/gZ3JUAAPwBg

Fantasy: https://youtu.be/9oG8jJ2DXsY

Das Abenteuer von Landmvrks begann erstmals im Jahr 2014, damals noch unter dem Namen Coldsight. Florent Salfati und Nicolas Soriano gründeten das Projekt mit Fleiß und Entschlossenheit, und schon bald begannen sie, nach motivierten und erfahrenen Musikern Ausschau zu halten. Diese leidenschaftliche Motivation sollte schon wenig später der Schlüssel zu einem neuen, einzigartigen Universum sein.

Florent Salfati, der zu dieser Zeit auch Sänger bei einer Band namens Hate In Front war, spielte zunächst die Gitarre. Landmvrks hatten jedoch große Probleme damit, einen Sänger zu finden, der zu ihnen passte. Nachdem Rudy Purkart (Bass) und Thomas Lebreton (Gitarre) zur Band hinzugestoßen waren, war das Line-Up fast komplett.

Im Jahr 2014, nachdem sie ohne Erfolg zahlreiche Sänger gecasted hatten, entschied die Band, dass Florent der Frontmann werden sollte. Zu selben Zeit baten sie ihren Freund Nicolas Exposito (ex-Where Eagles Dare, Straighten Things Out), die Position an der Gitarre einzunehmen. Somit war die Besetzung vollständig und sie änderten ihren Namen von Coldsight in Landmvrks.

Zwei Jahre lang komponierte die Band Songs, machte Aufnahmen und fing an, lokale Shows mit Acts wie First Blood und More Than Life zu spielen und machte sich so Stück für Stück einen Namen in der französischen Metalcore-Szene. Während dieser Zeit veröffentlichte die Band auch einige Singles und Videos, um ihre Fangemeinde aufzubauen.

Im Mai 2016 veröffentlichten Landmvrks ihr erstes Album Hollow, das von Florent Salfati und Nicolas Exposito produziert wurde, als Self-Release. Um ihr Werk den Fans präsentieren zu können, begaben sie sich dann auf Tour durch Europa.

Ihr moderner Metalcore-Stil, den sie mit Hardcore-Riffs und eingängigen Refrains verfeinern, verführte ihr Publikum ein ums andere Mal. Durch ihr Debüt schafften sie es ebenfalls auf großen Festivals wie dem Hellfest (2016) oder dem Longlive Rockfest die Bühnen zu entern und ihren Ruf damit weiter zu stärken.

2018 unterzeichneten sie einen Vertrag mit Arising Empire. Schon bald werden sie ihr zweites Studioalbum veröffentlichen, auf dem sie ihren bisherigen Sound noch weiter ausgereift und mit mehr Definition und Einflüssen aus dem Hardcore und dem 90er Punk Rock angereichert haben.

Die Band kommentiert: “Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis, denn dieses Album ist das Resultat aus nahezu drei Jahren harter Arbeit! Wir sind überzeugt davon, mit unserer Musik dort angekommen zu sein, wo wir hin wollten.“

Fantasy und Scars sind die ersten beiden Singles des kommenden Albums und Beweis dafür, dass sich Landmvrks mit ihrem ganz eigenen Stil längst einen eigenen Namen gemacht haben!

Landmvrks sind:

Florent Salfati | Gesang

Nicolas Exposito | Gitarre

Paul Cordebard| Gitarre

Rudy Purkart | Bass

Kevin D’Agostino | Schlagzeug

Mehr Info:

www.landmvrks.com

www.facebook.com/landmvrks

www.instagram.com/landmvrks

www.twitter.com/landmvrks