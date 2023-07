Lars Boquist & The 1712s: veröffentlichen den Song „Rest Of 4ever“

Die schwedische Band Lars Boquist & The 1712s besteht seit 2016. Kurz vor der Gründung der Band veröffentlichte Lars sein erstes Soloalbum, hauptsächlich instrumental. Im November 2018 wurde das Album Water veröffentlicht, das erste Album mit der Band. Nun sind nur noch Songs mit Gesang enthalten. In diesem Jahr wurde zuvor die Cover-EP Four Leaf Cover veröffentlicht und ihre neueste Veröffentlichung ist die Single Rest Of 4ever.

Der Musikstil ist derselbe wie bei Lars‘ offiziellen Bands wie Dizziness, Pole Position, Reptilian, Neondaze, außerdem der klassische melodische Hardrock im Stil von Kiss, Scorpions, Def Leppard usw. Vor langer Zeit wurde Lars im amerikanischen Magazin Guitar Player vorgestellt.

Bandmitglieder:

Lars Boquist – Gitarre

Stefan Wallman – Gitarre

Johan Helander – Bass

Leo Nielsen – Gesang

Rikki Force – Schlagzeug