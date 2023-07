Atlases – Between The Day & I

Atlases haben vor wenigen Tagen stolz ihr drittes Studioalbum Between The Day & I präsentiert, das am 02.06.2023 über Lifeforce Records veröffentlicht wurde. Als Nachfolger ihres erfolgreichen Werkes Woe Portrait setzt die Band erneut auf moderne Säulen und zeigt ihre musikalische Weiterentwicklung. Mit einer Spielzeit von 42 Minuten enthält das Album zehn kraftvolle Songs, die den Hörer in eine intensive Klanglandschaft ziehen. Atlases, 2017 gegründet, bestehen aus sechs Musikern, die ihre individuellen Fähigkeiten und Einflüsse zu einer mitreißenden Gesamtleistung vereinen. Jerkka Perälä am Bass, VV Laaksonen an den Gitarren, Jani Lamminpää als Sänger, Arttu Leppänen am Schlagzeug, Jesse Simola an den Keyboards und zusätzlichem Gesang sowie Rasmus Forssell an der Gitarre bilden das kreative Kollektiv der Formation.

Der Genremix auf Between The Day & I schwingt vom Post Metal zum Alternative Metal und Modern Metal. Mit dem Blick in die Zukunft erschaffen die Skandinavier einen bedachten wie progressiven Sprung in die kommenden Tage. Die atmosphärische Klanglandschaft spuckt dabei Höhepunkte wie Silent Threads oder Intermission aus. Die schweren Riffs, eingängigen Melodien und emotionalen Texte lassen den Hörer schwerelos durchs All gleiten. Atlases durchbrechen die Grenzen des konventionellen Metals und bringt frischen Wind in die Szene. Das Albumcover von Between The Day & I ist in dunklen Tönen gehalten und zeigt ein imposantes schwarzes Pferd als zentralen Blickfang. Das Kunstwerk fängt die Essenz der Musik ein und vermittelt eine geheimnisvolle Atmosphäre, die perfekt zur Stimmung des Albums passt. Leider fehlt dem Silberling auf die gesamte Spielzeit das eine oder andere Highlight. Ein gutes Kollektiv ohne Hits hinterlässt zwar einen guten Eindruck, nur fehlen ganz klar die Ohrwürmer, die im Kopf bleiben könnten. Fans, die jedoch den Sprung in die Zukunft wagen wollen, sollten sich Versus oder Ties To Distance mal auf die Ohren geben. Das Niveau ist hoch, auch wenn die ganz großen Killer noch nicht serviert wurden.

