Last Days Of Eden: präsentieren den zweiten neuen Song „The Garden“

Am 15.10.2021 erscheint das neue Album Butterflies der spanischen Symphonic Metaller Last Days Of Eden. Zu diesem Song hat die Band unter schwierigen Pandemiebedingungen erneut ein aufwendiges Video produziert, welches am 02.09.2021 beim Onlinemagazin Metal.de Premiere feierte.

Last Days Of Eden Mastermind Dani G. sagt über den Song:

„The Garden wurde konzipiert, um über einen Ort zu erzählen, an dem Träume wahr werden. Wir nahmen das Konzept vom Garten Eden. Also brauchten wir eine echte Schlange, interessante Charaktere, einen wundervollen Wald…und genau das fanden wir. Es war nicht leicht, diesen Clip, an dem über 50 Personen beteiligt sind, in dieser Pandemiezeit zu realisieren. Aber wir haben es geschafft! Wir hoffen, er gefällt euch, wir sind gespannt auf euer Feedback!“

Lasst euch entführen in die unglaubliche Welt von dieser einzigartigen Band.

Auch auf ihrem dritten Album Butterflies liefert die Band einen absolut magischen Sound, der sich nirgendwo zu verstecken braucht. Wem Nightwish mittlerweile zu zahm geworden sind, der darf sich hier endlich wieder auf ein Feuerwerk symphonischer Metalkunst freuen.

Hier geht es zum grandiosen Video Silence: www.youtube.com/watch?v=nzvbwyjI5PI

Last Days Of Eden haben sich für das neue Album einige Künstler dazu geholt, die nach und nach vorgestellt werden.

Den Anfang macht Georg Neuhauser von Serenity: www.youtube.com/watch?v=BRsEuhB-hgU

Und auch Henning Basse ist dabei: www.youtube.com/watch?v=LyLR-s9drVs

Nummer 3 & 4 sind Ioannis und Lucky von Tri State Corner: www.youtube.com/watch?v=fVVTeRfDx3Y

Das Album wurde von Dani G. produziert, der sich auch als Produzent bereits einen Namen machen konnte (u.a. Rage, Firewind, Mystic Prophecy).

Das Cover-Artwork wurde von Daniel Alonso entworfen, der bereits mit den größten Stars der spanischen Heavy Metal Szene gearbeitet hat.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: