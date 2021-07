Last Days Of Eden: präsentieren das Cover und die Tracklist vom neuen Album Butterflies

Die letzten Tage im Paradies lassen noch etwas auf sich warten. Zuvor präsentieren uns die Spanier Last Days Of Eden über El Puerto Records ihr neues Werk Butterflies. Auch auf ihrem dritten Album liefert die Band einen absolut magischen Sound, der sich nirgendwo zu verstecken braucht. Wem Nightwish mittlerweile zu zahm geworden sind, der darf sich hier endlich wieder auf ein Feuerwerk symphonischer Metal-Kunst freuen.

Das Album wurde von Dani G. produziert, der sich auch als Produzent bereits einen Namen machen konnte (u.a. Rage, Firewind, Mystic Prophecy).

Das Cover-Artwork wurde von Daniel Alonso entworfen, der bereits mit den größten Stars der spanischen Heavy Metal Szene gearbeitet hat.

Butterflies Tracklist:

01. Cast The Spell

02. Abracadabra

03. The Garden

04. Silence

05. Mirror, Mirror

06. Moments

07. The Secret

08. Crown Of Thorns

09. To Hell & Back

10. Traxel Mör

11. Save The World

12. Abandon

13. The Journey

14. Fallen Angels

Gitarrist Dani G. über das neue Album:

„Wir sind begeistert vom kommenden Album Butterflies. Während dieser harten Pandemiezeit haben wir versucht, uns auf die positiven Momente im Leben zu konzentrieren und es als Musik auf das neue Album zu bringen. Wir haben hart an den Melodien und an den orchestralen Arrangements gearbeitet und sind tief in unseren Geist eingetaucht, um letztendlich unseren Sound zu entwickeln. Als wir ins Studio gingen, hatten wir Material für ein Dreifach-Album. Also mussten wir die besten Sachen auswählen und damit arbeiten. Uns kamen während des Aufnahmeprozesses noch einige Ideen. Wir riefen ein Haufen Freunde aus anderen Bands an und sie halfen uns ab der ersten Sekunde, darüber sind wir echt froh. Das wird das Album noch interessanter machen! Am Ende ist es ein Album voll mit guten Songs, eingängigen Melodien, vielen symphonischen Arrangements und haufenweise keltischen Stoff. Sooooo Cool. Wir hoffen wirklich, dass dieses Album für euch alle genau so cool wird wie für uns!“

Last Days Of Eden muss man auch unbedingt Live sehen. Dazu gibt es in Kürze ebenfalls Gelegenheit. Denn die Band absolviert im Herbst eine Tournee als Support der deutschen Heavy Metal Legende Rage. Hier die aktuell vorliegenden Tourdaten:

Nov 12, 2021 Samen / Switzerland

Nov 13, 2021 Padermo / Italy

Nov 16, 2021 Colmar / France

Nov 18, 2021 Valladolid / Spain

Nov 19, 2021 Granada / Spain

Nov 20, 2021 Vitoria / Spain

Nov 21, 2021 Barcelona / Spain

Nov 23, 2021 Munich / Germany

Nov 25, 2021 Bilzen / Belgium

Nov 26, 2021 Hamburg / Germany

Nov 27, 2021 Rostock / Germany

Die Geschichte von Last Days Of Eden beginnt 2013 in Asturien. Als eine der ersten Symphonic Metal Bands, die keltische Elemente in diese Musik einbeziehen, machen die Spanier schnell von sich reden, 2014 bringt man die EP Paradise im Eigenvertrieb heraus. Ein Jahr später erscheint das erste Album Ride The World beim deutschen Label Pride & Joy, eine Tour als Gast von Mob Rules folgt im Anschluss. Dazu nimmt die Band ein spezielles Album mit dem Titel Traxel Mör auf, bei dem nur klassische und folkloristische Instrumente (ohne Gesang und Schlagzeug) zu hören sind. 2018 kommt das zweite Album Chrysalis auf den Markt. Die Zeit während der Corona-Pandemie nutzt die Band um den Gitarristen Dani G., um das neue Album fertig zu stellen. Butterflies wird im Herbst 2021 beim Label El Puerto Records veröffentlicht. Ebenfalls im Herbst 2021 werden Last Days Of Eden die deutsche Metal-Ikone Rage auf der Tour begleiten.

Für Last Days Of Eden sind die Folk-Einflüsse weit mehr als eine kreative Idee. Für die aus der spanisch-keltischen Provinz Asturien stammende Band ist es Teil ihrer Mentalität. Mit ihrer Ursprünglichkeit und Authentizität fühlen sich die Songs wie ein Soundtrack mit der Leichtigkeit und der Eleganz eines „Schmetterlings“ an.

Last Days Of Eden Line-Up:

Lady Ani – Vocals

Dani G. – Guitars & Vocals

Andrea Joglar – Bagpipes & flutes

Sara Ember – Violin

Javi González – Bass

Leo Duarte – Drums

