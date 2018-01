LETTERS FROM THE COLONY: zweiter hochdramatischer Albumtrailer zu Vignette und warum sie dringend einen Lamborghini brauchen!

Man hat euch schon im ersten Trailer gewarnt: Wenn ihr zu den coolen Kids gehören wollt, solltet Ihr das Debütalbum Vignette von LETTERS FROM THE COLONY (erhältlich ab dem 16.Februar) zur Sicherheit immer bei euch tragen.

Heute veröffentlichen die Progressive Extreme Metal Architekten ihren zweiten Trailer zu dem anstehenden Longplayer, und präsentieren darin die skandalösen Hintergrundgeschichten einiger Bandmitglieder – im Besonderen die des aktuellen Gitarristen Johan Jönsegård, der von seinem Job als Bassist zurücktreten musste, weil es schlichtweg zu gefährlich für ihn wurde und Emil Östberg schon bereitstand, um mutig seinen Platz einzunehmen. Zudem zeigt die Band erste beeindruckende Liveausschnitte, und Sänger Alexander Backlund erklärt das Konzept hinter seinen Albumtexten, während er Fahrräder repariert und auf seinen zweiten Lamborghini wartet:

Sollten Euch die vorherigen Clips entglitten sein, einfach noch mal hier hereinschauen:

Bestellt Vignette als CD, Vinyl oder Download jetzt hier vor:

http://nblast.de/LFTCVignette

Tracklist:

01.Galax (8:20)

02. Erasing Contrast (4:49)

03. The Final Warning (5:57)

04. This Creature Will Haunt Us Forever (1:38)

05. Cataclysm (4:59)

06. Terminus (6:53)

07. Glass Palaces (6:37)

08. Sunwise (4:14)

09. Vignette (12:12)

LETTERS FROM THE COLONY bilden die Schnittmenge zwischen Perfektion und Wahnsinn, Experimentierfreudigkeit und virtuoser Instrumentenbeherrschung. Sie liefern hochkomplexe Songs voller Brachialität und progressiven Strukturen im Stile von MESHUGGAH, OPETH oder GOJIRA und scheuen auch nicht davor zurück, mit der Gitarre Saxophon zu spielen. 2018 öffnet sich die Tür zu einer komplett neuen Nische des technisch anspruchsvollen Extreme Metals.

LETTERS FROM THE COLONY sind:

Alexander Backlund – Vocals

Sebastian Svalland – Guitar

Johan Jönsegård – Guitar

Emil Östberg – Bass

Jonas Sköld – Drums

_________________________________

