Die holländischen Black/Death Metaller von SOULBURN werden das WAY OF DARKNESS FESTIVAL 2018 spielen. SOULBURN sind Bob Bagchus(ex-Asphyx), Eric Daniels (ex-Asphyx), Twan van Geel (Legion of The Damned) und Remco Kreft (ex-Grand Supreme Blood Court, Graceless). Ihr teuflischer Death Metal spricht Bände und sollte live in Lichtenfels ganz besonders gut zur Geltung kommen.

Wer sein Ticket noch nicht hat, kann es hier bestellen: www.wayofdarknes.de

