Liv Kristine: „Enter My Religion“ – neues Promomaterial von Allegro Talent Media erhältlich

Im Jahr 2021 erschien Liv Kristines EP Have Courage Dear Heart und nun präsentieren wir die Wiederveröffentlichung Enter My Religion der charismatischen und naturverbundenen Norwegerin. Das Album erscheint erstmals als Vinyl mit einer zusätzlichen Single, als Kassette mit zwei Bonustracks und als Doppel-CD mit unveröffentlichten Tracks und Demoaufnahmen.

Das Album wurde in Andy Classens Stage One Studio neu gemastert. Nicht nur der Sound wurde veredelt, sondern auch das Cover und die Fotos, die bei einer speziellen Fotosession im Studio von Kai R. Joachim aus dieser Zeit entstanden sind. Das Fotomaterial zeigt eine besondere Tiefe und Authentizität der erfahrenen Künstlerin, zudem zeigt sie sich in einem sehr persönlichen Licht – mal zart und hautnah, oder ganz anders – als Frau – absolut selbstbewusst im ganzen großen Kosmos.Auch die Songs wurden mit universellen Einflüssen geschmückt. Sitar-Klänge leiten das Titelstück ein, das mit seinen angedeuteten Melodiebögen und Liv Kristines zarter Stimme angenehm unter die Haut geht. Der Opener Over The Moon (Peter Tägtgren) deutet kraftvollen Metal an, entwickelt sich dann aber zu einem treibenden Popsong. Fake a Smile ist eine luftige Ballade, bei der Liv Kristines Stimme charmant im Mittelpunkt steht und den Ton für die meisten Songs des Albums angibt. Der Titeltrack Enter My Religion ist eine Mid-Tempo-Hymne mit einem weisen Appell an dein inneres Selbst, dein Selbstwertgefühl, dein Glück und deine Kreativität. Das Tempo wird mit All The Time In The World fortgesetzt. Geradliniger und gitarrenbetonter ist My Revelation. Angenehme Harmonien stehen in der warmen und beruhigenden Komposition Coming Home im Vordergrund.

Streets Of Philadelphia – Bruce Springsteens Titelsong zum Oscar-prämierten Film wurde als Tribut interpretiert. Während die Arrangements technisch auf dem Original basieren, fügt Liv Kristine dem Stück neue und weichere Akzente hinzu. You Take Me Higher ist außerordentlich anders und tanzbarer, mit einem subtilen Drum’n’Bass-Overlay. Mit Trapped In Your Labyrinth und Fake A Smile verwöhnt Liv Kristine ihre Hörer mit zutiefst sinnlichen Balladen und Rocksongs. Der märchenhafte Gesang, akzentuiert durch Pianoklänge, hüllt den Musikliebhaber in ein Netz aus Geborgenheit, Melancholie und Sehnsucht. Enter My Religion überzeugt als ein würziges und abwechslungsreiches Album. Der blonden Norwegerin gelingt ein feines Album mit romantischen Anklängen, das nie in den Kitsch abrutscht. Einfach authentisch, tiefgründig philosophisch, überraschend und absolut Liv Kristine – leuchtend und erhellend.

