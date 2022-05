Unprocessed: laden zum „Dinner“ – zugehörige EP „Boy Without A Gun“ folgt am 03.06.2022

Mit Dinner legen Unprocessed das erste Outtake aus ihrer am 3. Juni folgenden Digital-EP Boy Without A Gun vor, die im kommenden Juni zeitnah zum ungeduldig erwarteten Auftritt bei Rock am Ring & Rock im Park erscheint. Neben der aktuellen Single werden auf der 6-Track-EP noch die bereits veröffentlichten Singles Portrait und Rain sowie drei bisher unveröffentlichte Songs zu finden sein.

„Dinner wurde ursprünglich als Set-Opener der Polyphia-Tour 2020 geschrieben“, so Unprocessed-Mastermind Manuel Gardner Fernandes. „Wir betrachten Livekonzerte als Ritual, bei dem wir alles opfern, was wir haben. Wir sind uns der Schwierigkeiten und Herausforderungen bewusst, die das harte Musikerleben on Tour mit sich bringt. Trotzdem ist es das uns alles wert – diese bedingungslose Leidenschaft ist während der letzten zweieinhalb Jahre sogar noch gewachsen und hat einen ganz neuen Stellenwert erlangt – aus diesem Blickwinkel hat Dinner noch eine viel tiefere und persönlichere Bedeutung für jeden von uns bekommen.“



Boy Without A Gun hier vorbestellen: https://umg.lnk.to/BoyWithoutAGun

Am 18. Juni veranstalten Unprocessed das aufwendig produzierte Livestream-Event Unprocession 2.0. Im Verbund mit atemberaubenden Visuals wird die Band dabei unter anderem ihre neuen Singles Candyland, Rain und Portrait aufführen und auch bisher unveröffentlichtes Material präsentieren.

Manuel Gardner Fernandes kommentiert: „Es war eine fantastische Erfahrung, unsere neuen Songs zum ersten Mal live zu spiele – besonders mit so tollen Visuals. Das wirkt einfach gleich ganz anders!“

Das Event startet am 18. Juni um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Tickets sind ab sofort hier erhältlich.



Ab Ende Juli 2022 werden Unprocessed gemeinsam mit Polyphia eine ausgedehnte US-Tour spielen. Zuvor stehen drei Festival-Appearances in Deutschland an. Mehr Infos dazu hier: https://www.unprocessed.band/tour-dates/



Unprocessed live:

03.06.2022 – Nürburgring, Rock Am Ring

04.06.2022 – Nürnberg, Rock Im Park

25.06.2022 – Münster, Vainstream Rockfest

