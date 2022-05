Opeth – In Cauda Venenum (Re-Release)

Artist: Opeth

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: In Cauda Venenum (Extendet Version)

Spiellänge: 67:57 Minuten (Original), 29:26 Minuten (Bonus / CD 3)

Genre: Prog Rock, Prog Metal

Release: 27.09.2019 (Original), 13.05.2022 (Extended Edition)

Label: Atomic Fire Records

Link: http://www.opeth.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Mikael Åkerfeldt

Gitarre – Fredrik Åkesson

Gitarre – Mikael Åkerfeldt

Bassgitarre – Martin Mendez

Keyboard – Joakim Svalberg

Schlagzeug – Martin Axenrot

Tracklist:

CD 1

CD2

CD3

01. Garden Of Earthly Delights

02. Dignity

03. Heart In Hand

04. Next Of Kin

05. Lovelorn Crime

06. Charlatan

07. Universal Truth

08. The Garroter

09. Continuum

01. Livets Trädgård

02. Svekets Prins

03. Hjärtat Vet Vad Handen Gör

04. De Närmast Sörjande

05. Minnets Yta

06. Charlatan

07. Ingen Sanning Är Allas

08. Banemannen

09. Kontinuerlig Drift

01. The Mob

02. Width Of A Circle

03. Freedom & Tyranny

04. Pöbeln

05. Cirkelns Riktning

06. Frihet & Tyranni

Das ursprünglich bereits im September 2019 bei Nuclear Blast Records veröffentlichte Album In Cauda Venenum von Opeth hat vor Kurzem eine Neuveröffentlichung erfahren. Am 13.05.2022 hat das Label Atomic Fire Records das Album neu aufgelegt und zwar als Extended Edition. Diese erscheint als dreifach CD im Digipak und beinhaltet sowohl die englische als auch die schwedische Version des Albums, und dazu noch eine Bonus-CD mit drei bislang unveröffentlichten Bonussongs jeweils auf Englisch und Schwedisch.

Das 13. Album der schwedischen Progressiv Metaller hatte seinerzeit doch einige Fans überrascht und wohl auch für etwas Verwirrung nicht nur bei den Fans gesorgt. Gingen doch die Meinungen bei Kritikern auch auseinander.

Auf In Cauda Venenum trifft düsterer Progressive Metal auf Einflüsse aus Rock, Folk und Jazz. Genregrenzen verschwimmen in den Songs. Für mich gerade auch ein besonderes Beispiel für richtig gut gemachten Prog, den die Schweden Opeth wunderbar beherrschen. Meinen ehemaligen Kollegen Dominik B. scheint es damals jedoch wohl vollkommen überfordert zu haben, was sich in so mancher Aussage und auch in seiner (leider eher negativen) Bewertung niederschlug. Kernaussage von ihm war: Das ist kein Heavy Metal. Da kann ich ihm nur recht geben, aber wieso er bei einem Werk von Opeth mit Heavy Metal rechnet, kann ich sowieso nicht nachvollziehen. In Cauda Venenum hatte wohl seinen (Heavy Metal) Geschmack damals nicht getroffen. Meinen Prog Rock/ Prog Metal Geschmack aber sehr wohl. Ob der Kollege unsere Redaktion wegen des Werks von Opeth verlassen hat, kann nur als kolportiert angenommen werden 😉

Was die Veröffentlichungspolitik angeht, bin ich dann doch etwas irritiert. Wurde das Album zunächst noch in schwedischer und englischer Sprache separat veröffentlicht, was man vielleicht noch nachvollziehen kann, folgt nun die hier vorliegende Extended Edition, die beide Fassungen auf jeweils einer CD enthält und die auf einer weiteren, dritten CD, die drei neue Songs The Mob, Width Of A Circle und Freedom & Tyranny in den jeweiligen englischen und schwedischen Versionen enthält. Das scheint wohl auch dem Labelwechsel geschuldet sein. Wer die Geschichte von Nuclear Blast und Atomic Fire etwas beobachtet hat, kann sich bestimmt seine eigenen Gedanken dazu machen. Ich möchte dies an dieser Stelle nicht weiter ausführen.

Ob dies nun ein Re-Release rechtfertigt, sei dahingestellt. Für den Fan, der In Cauda Venenum noch nicht zu Hause auf CD hat, ist es natürlich ein lohnenswerter Schnapper, denn der Preis des 3 CD Sets ist nicht höher als die jeweiligen Einzelversionen auf CD.