Metalacker 2025: ist restlos ausverkauft

Das Metalacker Festival in Tennenbronn hat einen neuen Rekord beim Ticketverkauf aufgestellt und ist restlos ausverkauft. alle verfügbaren Tickets sind vergriffen, was die große Beliebtheit und Nachfrage nach dem Festival unterstreicht.

Die Veranstalter sind überwältigt von der unglaublichen Resonanz und dem schnellen Ausverkauf der Tickets. Das zeigt, wie sehr sich die Menschen auf den Metalacker in Tennenbronn freuen und wie wichtig diese Veranstaltung für unsere Region ist.

Das Metalacker Festival findet vom 29.08.2025 bis 30.08.2025 in Tennenbronn statt. Das Line-Up umfasst 13 Bands, darunter The Halo Effect, Emil Bulls und Ensiferum. Das Festival bietet eine vielfältige Mischung und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher.