Despised Icon: enthüllen neues Album „Shadow Work“ und veröffentlichen Musikvideo zur Single „Over My Dead Body“ feat. Matt Honeycutt von Kublai Khan TX

Die kanadischen Deathcore-Pioniere Despised Icon melden sich mit ihrem siebten Studioalbum Shadow Work zurück, das am 31. Oktober 2025 über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Es handelt sich um die erste neue Musik seit sechs Jahren, und das Album gilt als das bisher am besten ausgefeilte und dynamischste Werk der Band. Es vereint unbarmherzige Geschwindigkeit, drückende Grooves und morbide Melodien, während es gleichzeitig dem charakteristischen Mix aus Extreme Death Metal und Hardcore treu bleibt.
Heute veröffentlicht Despised Icon ihre kraftvolle neue Hymne mit dem Titel Over My Dead Body, die Features von Matt Honeycutt von Kublai Khan TX enthält. Die Single bietet unheimliche Atmosphären und einen überwältigenden Breakdown, der Angst und Zweifel mit eiserner Entschlossenheit konfrontiert – ein Schlachtruf des Selbstvertrauens, des Schmerzes und des Zwecks. Das Musikvideo, das von Didier Charette inszeniert wurde, kann hier angesehen werden:
Stream von Over My Dead Body mit Matt Honeycutt von Kublai Khan TX: https://despisedicon.bfan.link/over-my-dead-body
Alex Erian von Despised Icon äußert sich dazu: “Even though our first jam dates back to the fall of 2000, it wasn’t until 2002 that we started playing shows and putting out music. From day one, Despised Icon has always stuck to a ‚if it’s not ready, it’s not ready‘ mindset with everything we create. Fast forward almost six years since our last album Purgatory, and not much has changed. We’ve taken our time once again, and now we’re finally ready to turn the page and release what we feel is our most fine-tuned and dynamic record to date—staying grounded in the sound and spirit we helped define. We can’t wait to share new music with you all very soon.“
Tommy Jones, American Label Manager & A&R bei Nuclear Blast, kommentiert: “The wait was well worth it! This is a fantastic album and I cannot wait for the world to hear it in it’s entirety. Great things come out of the shadows.”
Shadow Work – Trackliste:
1. Shadow Work
2. Over My Dead Body
3. Death Of An Artist
4. Corpse Pose
5. The Apparition
6. Reaper
7. In Memoriam
8. Omen Of Misfortune
9. Obsessive Compulsive Disaster
10. ContreCoeur
11. Fallen Ones
Shadow Work kann nun in verschiedenen Formaten vorbestellt werden:
- CD Jewelcase
- Gold & Black Corona Vinyl
Das Album wurde von Alex Erian und Eric Jarrin, den Mitgliedern der Band, produziert, während das Mixing und Mastering von Christian Donaldson (Cryptopsy, Shadow Of Intent, Signs Of The Swarm) übernommen wurde. Shadow Work stellt ein bedeutendes Kapitel für eine Band dar, deren Kernbesetzung seit ihrer Gründung weitgehend unverändert geblieben ist. Es handelt sich um ein tiefgründiges, introspektives Werk, das sowohl persönliches Wachstum als auch die Turbulenzen der Welt um uns herum widerspiegelt. Das Artwork für das Album stammt von Eliran Kantor (Hatebreed, Thy Art Is Murder, Cavalera).
Despised Icon haben Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass sie sich den Headlinern Sanguisugabogg auf ihrer U.S.-Tour anschließen werden. Als Unterstützung werden Defeated Sanity und Corpse Pile mit von der Partie sein. Vor der 22-tägigen Tour wird die Band beim Festival De Musique Emergente sowie beim New England Metal And Hardcore Festival auftreten. Der Tourabschluss erfolgt mit zwei Headliner-Shows in ihrer Heimatstadt am 6. Dezember (ausverkauft) und 7. Dezember im Club Soda.
08.31 Rouyn-Noranda, QC @ Festival de Musique Emergente ^
09.20 Worcester, MA @ New England Metal and Hardcore Festival ^
11.04 Detroit, MI @ St. Andrews Hall
11.05 Chicago, IL @ Metro
11.06 Indianapolis, IN @ Deluxe (Old National Centre)
11.07 Lawrence, KS @ The Granada
11.08 Denver, CO @ Summit Music Hall
11.09 Albuquerque, NM @ El Rey
11.11 Phoenix, AZ @ The Nile Theater
11.12 Santa Ana, CA @ The Observatory
11.13 Berkeley, CA @ UC Theatre
11.14 Los Angeles, CA @ The Regent
11.15 Las Vegas, NV @ Fremont Country Club
11.17 Dallas, TX @ Echo Lounge & Music Hall
11.18 Austin, TX @ Mohawk
11.19 Houston, TX @ White Oak (Downstairs)
11.21 Tampa, FL @ The Orpheum
11.22 Atlanta, GA @ The Masquerade
11.23 Charlotte, NC @ The Underground
11.25 Pittsburgh, PA @ Roxian Theatre
11.26 Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage
11.28 New York, NY @ Irving Plaza
11.29 Philadelphia, PA @ Union Transfer
11.30 Columbus, OH @ The King of Clubs
12.06 Montreal, QC @ Club Soda *sold out* ^
12.07 Montreal, QC @ Club Soda *Second show added* ^
^ – Despised Icon only
Despised Icon sind:
Alex Erian | Gesang
Steve Marois | Gesang
Eric Jarrin | Gitarren
Ben Landreville | Gitarren
Sébastien Piché | Bass
Alex „Grind“ Pelletier | Schlagzeug
