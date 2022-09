Lonedance: veröffentlichen erste Single „Let Go Of Letting Go“

Unser Dasein besteht aus flackernden Bildern von Menschen und Erinnerungen, die unsere Leben betreten und verlassen wie Blätter im Wind. Manche von ihnen werden wir im Bruchteil einer Sekunde vergessen, doch manche werden uns für immer verändern. Let Go Of Letting Go ist ein Lied über einen solchen Menschen. Obwohl dieser uns in der Vergangenheit verletzt haben mag, ist es an der Zeit, die glücklichen gemeinsamen Momente zu umarmen, die dunklen zu verbannen und seinen Pfad weiter zu beschreiten.

Treibende elektronische Beats, melodischer Klargesang und dynamische Screams vereinen sich zu einem Kaleidoskop von Licht und Sound, das direkt in den Song eintauchen und uns von Emotionen überwältigen lässt.

Alone divided – in dance united.

