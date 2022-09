RSD Black Friday 2022: am 25.11. findet der RSD Black Friday mit mehr als 70 exklusiven Veröffentlichungen statt

Liebe Freundinnen und Freunde der unabhängigen Plattenläden,

die Sommertage sind gezählt, umso mehr wird es Zeit für lauschige Abende auf der Couch. Da darf natürlich die passende Musik nicht fehlen! Die bekommt ihr nach wie vor am besten im Plattenladen eures Vertrauens. Genau dort erwarten euch am 25. November 2022 wieder über 70 besondere Schätze – am RSD Black Friday 2022!

Seit dem 14. September 2022, 19 Uhr ist die die Black Friday-Releaseliste mit allen bislang zugesagten Veröffentlichungen online, die im November ausschließlich bei teilnehmenden unabhängigen Plattenläden erhältlich sein werden. Darunter finden sich, wie auch bei der großen Schwester des RSD Black Friday, dem internationalen Record Store Day, besondere Neuauflagen von Klassikern wie auch Neuveröffentlichungen in exklusiven Ausführungen.

Darunter sind unter vielen anderen folgende Highlights, die sich nebenbei auch super unter dem Weihnachtsbaum machen:

Ganz vorne mit dabei ist die „Queen of Pop“ höchstpersönlich: Madonna veröffentlicht eine 12″-Vinyl-Neuauflage zur Feier des 40. Jahrestages ihrer Debütsingle Everybody, die erstmals im Oktober 1982 erschien. Mit brandneuem Cover-Artwork und komplett neu gemastert, nur exklusiv für diese Jubiläumsausgabe.

Als Domestic Highlight mit am Start ist die Hamburger Kult-Gruppe Fettes Brot, die erst kürzlich ihre Auflösung Ende 2023 sowie eine letzte Abschiedstournee bekanntgegeben haben. Zum RSD Black Friday erscheint die Demotape (Bandsalat Edition) auf rotem Vinyl und als 2022er Remaster & Design Update mit Hits wie Schwule Mädchen und The Grosser. Freut euch auf 9 Bonustracks mit Stargästen wie DJ Pauly, Bela B oder Heinz Strunk. Obendrauf gibt es ohne Ende ungesehene Fotos und brandneue Erinnerungs-Stories.

Weitere Jubiläen feiern die kanadische Post-Hardcore-Band Silverstein mit einer 15-jährigen Jubiläumsausgabe ihres dritten Studio-Albums Arrivals & Departures als 12“ Vinyl inklusive einer Bonus 7“ Platte auf grün-transparentem Vinyl und der US-Amerikaner Iggy Pop mit einem Reissue seines 2012er-Albums Apres. Der „Godfather of Punk“ zeigt sich darauf von seiner gefühlvollen Seite und interpretiert französische Chansons, amerikanische Jazz-Balladen und Pop-Klassiker neu.

Außerdem erscheint zum RSD Black Friday 2022 eine Greatest Hits-Platte der irischen Pop-Rock Band The Script unter dem Titel Tales From The Script: Greatest Hits sowie die RSD BF 2022 Exclusive Ego Trip der US-Rockband Papa Roach, die damit gleichzeitig ihr bereits 11. Studioalbum als Erstpressung auf blauem Seafoam Wave Vinyl veröffentlichen. On top gibt es dazu eine Bonus Acoustic 7″ auf transluzentem, gelbem Vinyl.

Persönliche Highlights können der vollständigen Black Friday-Releaseliste entnommen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.recordstoredaygermany.de oder über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram.

Viel Vergnügen mit der Liste und bis zum 25. November 2022 in den teilnehmenden Plattenläden!

https://www.facebook.com/rsdgermany/

https://www.instagram.com/recordstoredaygsa/