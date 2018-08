Wenn die Schweizer MAXXWELL was anpacken, dann richtig. Alles andere ist schliesslich nur verschwendete Zeit. Nachdem die Band bereits mit THRESHOLD auf Tour gehen können und dabei unter anderem endlich auch England auf die Liste der gespielten Länder packen konnten.

Doch damit nicht genug – MAXXWELL gelten als äusserst spielfreudige Band. So erstaunt es nicht, dass sie nach einem kurzen, dreiwöchigen Zwischenhalt gleich die nächste Reise unter die Räder nimmt. Kein Geringerer als ex-Ozzy Osbourne-Gitarrist Gus G. (auch Firewind) hat die Truppe als direct support eingeladen. Die Daten sind gleich untenstehend zu finden.

Und dann ist da auch noch die Sache mit der Vorschau auf die offizielle Single «She’s Mine». Der Clip zeigt die Band da, wo sie am Stärksten ist. Beim Rumalbern, auf und hinter der Bühne. Veröffentlichung am 24. August 2018, knapp einen Monat bevor dann endlich das komplette Album «Metalized» in den Läden steht (21. September 2018).

MAXXWELL live 2018:

31. August 2018 – Dormagen (DE) – «Zons rockt» (u.a. Doro)

7. September 2018 – Neustadt (DE) – «Best Of Music» (mit The New Roses & Alpha Tiger)

27. September 2018 – München (DE) – Allacher Schiessstätte

28. September 2018 – Irish House (DE) – Kaiserslautern

29. September 2018 – Aldenhoven (DE) – Rockheaven

30. September 2018 – Erfurt (DE) – From Hell

5. Oktober 2018 – Luzern (CH) – Schüür

10. Oktober 2018 – Aachen (DE) – Musikbunker (mit Threshold)

11. Oktober 2018 – Pratteln (CH) – Z7 (mit Treshold)

12. Oktober 2018 – Aschaffenburg (DE) Colos-Saal (mit Threshold)

13. Oktober 2018 – Zoetermeer (NL) – Boerderij (mit Threshold)

14. Oktober 2018 – Hamburg (DE) – Markthalle (mit Threshold)

16. Oktober 2018 – Jena (DE) – F-Haus (mit Threshold)

17. Oktober 2018 – Prag (CZ) – Nova Chmelnice (mit Threshold)

18. Oktober 2018 – München (DE) – Feierwerk (mit Threshold)

19. Oktober 2018 – Mannheim (DE) – MS Connexion Complex (mit Threshold)

20. Oktober 2018 – Essen (DE) – Turock (mit Threshold)

21. Oktober 2018 – London (UK) – Assembly Hall (mit Threshold)

26. Oktober 2018 – Langenthal (CH) – Old Capitol

3. November 2018 – Offenbach am Main (DE) – Turnhalle TV Bieber

9. November 2018 – Siebnen (CH) – District 28

17. November 2018 – Rostock (DE) – Zwischenbau (mit Gus G.)

18. November 2018 – Oberhausen (DE) – Kulttempel (mit Gus G.)

20. November 2018 – Zoetermeer (NL) – Boerderij (mit Gus G.)

21. November 2018 – Genk (BE) – Colosseum (mit Gus G.)

25. November 2018 – Milan (IT) – Legend Club (mit Gus G.)

27. November 2018 – Sursee (CH) – Kulturwerk 118 (mit Gus G.)

28. November 2018 – Albstadt (DE) – Tropicana (mit Gus G.)

29. November 2018 – Siegburg (DE) – Kubana (mit Gus G.)

30. November 2018 – Mannheim (DE) – MS Connexion (mit Gus G.)

1. Dezember 2018 – Aalen (DE) – Rock it! (mit Gus G.)

2. Dezember 2018 – Wien (Ö) – Escape Metal Corner (mit Gus G.)

5. Dezember 2018 – Bratislava (SK) – Randal Club (mit Gus G.)

6. Dezember 2018 – Budapest (UN) – A38 (mit Gus G.)

