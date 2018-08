Grenzen sind da, um erweitert zu werden. AYAHUASCA haben genau das im Sinn: Das 2013 gegründete Kölner Kollektiv liefert mit ihrem Debut – Album “BENEATH THE MIND” eine nackenbrecherische Mixtur aus progressivem und experimentellem Death Metal, Percussions und World-Music-Einflüssen, in der treibende Grooves auf filigrane Instrumentalarrangements, wuchtige Blasts auf detailversessene Melodien treffen. Vor dieser brachialen Urgewalt gibt es kein Entkommen: Follow your instincts!

Tracklist: „Beneath The Mind“

1. Instinct [10:46]

2. Life, Beneath The Mind [6:56]

3. Abyss [4:08]

4. Cendre Et ruines [6:19]

5. Cult [7:14]

6. Orange Spliff [6.05]

7. Eternal Embrace [6:41]

8. Summoner Of Storms [12:21]

AYAHUASCA sind:

Vocals | Sliman Abu Sitta

Guitar, Vocals | Kirill Gromada

Guitar | Oliver “Mulfo” Hennicke

Guitar | Eduardo “Eddy” Vizzarro

Bass | Pablo Tapia

Drums | Yannik “Bobo” Bremerich

Percussion, Vocals | Julien “Bacon” Zeiler

Percussion | Timmy Peligro

Kommentare

Kommentare