The Clouds Will Clear ist eine instrumentale Post- Rock-Band aus Deutschland, die sich 2013 gegründet hat. Die vier Mitglieder (Angelo, Tobias, Gerold und Andreas) kreieren einen Sound, der sich zwischen üppigem Post-Rock, organischem Ambient und ätherischen filmischen Klanglandschaften mit einem Hauch von Electronica bewegt. Zarte Radio- Sprachaufnahmen tragen zu einem besonderen Hörerlebnis bei.

The Clouds Will Clear kombinieren Gitarren, Bässe, Drums, Synths und Samples und bieten subtile Muster aus geschichteten Gitarren und elektronischen Klängen, unterstützt von einer Rhythmusgruppe, die diese feinen Spannungen, die von melodischen Instrumenten erzeugt werden, stark widerspiegelt. Die Band ist von verschiedenen Künstlern wie This Will Destroy You, Russian Circles oder Boards Of Canada inspiriert. Die Live-Performance von The Clouds Will Clear wird ergänzt durch Visuals mit Natur- und Stadtbildern. Diese einnehmende akustische und visuelle Reise lässt den Hörer in eine andere Welt eintauchen.

Im Frühjahr 2014 veröffentlichten The Clouds Will Clear ihre selbstbetitelte Debüt-EP. Sie war das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von Angelo und Tobi in einem Studio-Setup als Duo. Mit dem Ziel, ihren Sound auf die Bühne zu bringen, wurde eine vierteilige Besetzung gebildet und eine Reihe von Liveauftritten folgten 2014-2016. Nach einer kreativen Pause und mit einem neuen Schlagzeuger, der von nun an auch die Visuals für die Band kreierte, nahm die Band ihr erstes Full-Length-Album Recollection Of What Never Was auf, das am 21. September 2018 über Tonzonen Records erscheint.

Seht hier das Video zum Track Recollection.

Tracklist:

1. In Cycles

2. Recollection

3. Before The Tempest

4. Attack Warning

5. Deep Sea Mining

Recollection Tour 2018

23.09. Frankfurt @ Dreikönigskeller

24.09. Mainz @ Haus Mainusch

30.09. Paderborn @ Wohlsein

02.10. Kiel @ Alte Mu

03.10. Hamburg @ tba.

04.10. Leipzig @ Noch Besser Leben

07.10. Berlin @ tba.

09.10. Müchen @ Glockenbachwerkstattt

10.10. Wien @ Kramladen

12.10. Ilemanu @ Baracke 5. E.V.

www.facebook.com/thecloudswillclearmusic

https://thecloudswillclear.bandcamp.com

https://www.tonzonen.de