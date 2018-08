Neu im Billing:

Black Metal Headliner Unser Headliner des ersten Festivaltages (Freitag, 1. März) kommt aus dem Black Metal. Wir werden den Bandnamen am 1. November bekanntgeben. Essenz (D)



Ein riesiges Monster, das sich aus Black Metal, Death Metal und unheilsvollem Doom speist, ist Manes Impetus, das neue Album der Berliner Finsterformation Essenz, geworden. Hier gefriert das Blut in den Adern, hier kommt jeder Fan stockdunkler Geisterkunst auf seine Kosten.

www.facebook.com/znesseessenz Lord Vigo (D)



Epic Doom Metal – unendliche Weiten. Sogar bis ins tiefste Rheinland-Pfälzerische reicht das Doom-Königreich. Von dort kommt einer der spannendsten nationalen Genre-Vertreter, der es bislang auf zwei tolle Alben gebracht hat, die in der Szene großen Anklang gefunden haben. Vor allem mit ihrem aktuellen Werk Six Must Die hat die Truppe überall beste Kritiken eingefahren.

www.facebook.com/LordVigo666 Weitere Ankündigungen in Kürze… WATCH OUT! Das bisherige Billing des HOH 2019:

(USA)Von zahlreichen Fans gefordert – und nun zu einem besonderen Anlass unser Samstags-Headliner:arbeiten derzeit intensiv an ihrem neuen Album, welches im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll. Die erste Single-Auskopplung soll es zeitnah zu unserem Festival geben, und das kalifornische Powertrio wird in Hamburg neben bekannten und beliebten Krachern auch so manchen neuen Song live vorstellen!