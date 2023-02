Meat The Machine – 2022 (EP)

Artist: Meat The Machine

Herkunft: Mainz, Deutschland

Album: 2022 (EP)

Genre: Stoner Rock, Psychedelic Rock, Prog Rock

Spiellänge: 18:49 Minuten

Release: 20.01.2023

Label: Independent

Link: https://www.facebook.com/meatthemachine

Bandmitglieder:

Schlagzeug – Joachim Berger

Bass – Birger Jahn

Gitarre – Boris Keeding

Gesang – Jochen Herzog

Tracklist:

Spaceship Age Of The Selfish Johnny Lettin Go

Die EP 2022 der Mainzer Meat The Machine ist seit dem 20.01.2023 auf allen gängigen Streamingplattformen erhältlich. Ggf. wird eine physische Veröffentlichung im Sommer dieses Jahres folgen.

Eigentlich schon etwas länger in der Szene unterwegs sind Meat The Machine durchaus, wobei man sich in dem aktuellen Line-Up erst so um 2020 zusammenfand und die beiden Singles So Stupid und You Make Me Feel aufnahm, allerdings noch ohne “richtigen” Bassisten. So Stupid wollte man allerdings nicht bleiben und mit Birger Jahn am Bass war dann im Herbst desselben Jahres das Line-Up komplett.

Corona machte es in dieser Zeit der Band natürlich nicht einfach und so dauerte es auch bis zum ersten Liveauftritt. Aufgenommen wurden die vier Tracks im Sommer 2022 live im Proberaum, der Gesang wurde anschließend separat eingesungen.

Der Titel der EP ist recht vielsagend, denn die EP spiegelt nach ihrer Aussage das Schaffen der Band von 20 bis 22, daher auch der zeitgeschichtlich vielsagende Titel 2022. Jetzt will ich doch nicht hoffen, dass der Titel der Band auch vielsagend ist und jemand in eine Fleischmaschine gefallen ist 😉

Die bisher nur in digitaler Form erhältliche EP beginnt vielversprechend mit dem Spaceship. In diesem nehmen die vier Protagonisten wohl Platz und rauschen schön stoned über den Wüstenboden. Der Titel hat entgegen der vermuteten spacigen Attitüde einen astreinen Stoner Einschlag. Ich würde mal sagen, es handelt sich hier wohl eher um ein Desertship, welches über knapp fünf Minuten hier seine satten Runden über den Wüstensand macht.

Age Of The Selfish ist dann total anders und auch recht egoistisch von dem Quartett, ich hatte jetzt doch einen weiteren Ritt durch die Wüste erwartet. Ok, machen wir halt diesen egoistischen Psychedelic Kram und heben einfach mal in eine andere Richtung ab.

Etwas egoistisch kommt auch Johnny daher, der ist zwar rockig, aber auch ein Psycho Freak. Aber lassen wir ihn einfach laufen, oder auch gehen. Also Lettin Go … und dann kommt nach kurzem Intro ein (Psycho) Rocker, der mich partiell etwas an Straight Shouter erinnert, sich jedoch dann jedoch wieder davon wegbewegt. Ok Jungs, was denn jetzt? My Time – Your Time?

Vier Songs auf der EP, die unterschiedlicher nicht sein könnten, da sind die Määnzer Jungs doch sehr kreativ gewesen. Da kann gerne noch was kommen! Frei nach dem Motto: Don’t call me vegetable – call me Meat Machine!