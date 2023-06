Megaherz: veröffentlichen neues Album „In Teufels Namen“ am 11.08.2023

Megaherz, Mitbegründer der Neuen Deutschen Härte, kündigen ihr neues Album In Teufels Namen an, das am 11. August 2023 über Napalm Records erscheint! Während ihrer dreißigjährigen Karriere ist die Band zweifellos eine der wichtigsten und prägendsten Bands des Genres geworden. Wie stark und lebendig das große Herz schlägt, bewies das Quintett bereits mit kraftvollen Alben wie Kopfschuss, Götterdämmerung und Zombieland, aber vor allem mit ihrem gefeierten letzten Meisterwerk Komet, das auf #7 der deutschen Albumcharts einstieg.

Nun setzen sie mit In Teufels Namen ihre Erfolgsgeschichte fort und stehen weiterhin dafür ein, wofür Megaherz von Beginn an stehen: harte Töne und ehrliche Worte. Sie halten der Gesellschaft schonungslos den Spiegel vor, aber wagen es auch, sich den eigenen Gefühlen zu stellen. Schonungslos, polarisierend, emotional. Das alles verkörpert die erste Single Alles Arschlöcher, die durch brachiale Gitarrenriffs, eingängige Synthie-Melodien, elektronische Beats und starke Texte besticht, die in bester Megaherz-Manier das Schlimmste der Gesellschaft kritisieren. Untermalt wird der packende Track durch das fesselnde, düstere Musikvideo, das die ausdruckstarke Message unterstreicht.

Megaherz über Alles Arschlöcher:

„Heute präsentieren wir stolz die erste Single aus unserem neuen Album. Alles Arschlöcher ist ein knallharter Ausdruck unserer Frustration und des Zorns, den wir gegenüber den Heuchlern und Manipulatoren dieser Welt empfinden. Lasst euch von der Aggression und der Durchschlagskraft von Alles Arschlöcher mitreißen und schreit euch gemeinsam mit uns den Frust von der Seele!“

Kompromisslos, kritisch, aufrichtig – das neue Album der Neue Deutsche Härte-Legenden!

Das neue Album bricht direkt mit dem packenden Titeltrack In Teufels Namen los. Er verbindet ein typisches Megaherz-Riff mit einem epochalen Chorus, in dem knallhart mit allen Sünden und eigenen Fehlern abgerechnet wird und gibt dabei klar die Richtung vor – ohne großes Gelaber wird der Finger direkt in die Wunde gelegt. Der König Der Dummen ist einer der härtesten Songs des Albums und kommentiert ungeschönt Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger, während Alles Arschlöcher vor niemandem Halt macht. Neben Synthie-Melodien, elektronischen Einflüssen und starken Texten bereichert auch eine neue Punk-Attitüde das Album, welche auch bei dem Track Engelsgesicht zu hören ist. Letzterer entwickelt mit Abstand das höchste Hitpotential und schließt thematisch an Klassiker wie Jagdzeit und den legendären Hit Miststück an. Abgerundet wird das Album durch ruhigere und emotionalere Töne in den Songs Kannst Du Den Himmel Sehen und Auf Dem Weg Zur Sonne, die aber trotz balladesker Stimmung nur so vor Kraft strotzen. In Teufels Namen ist zweifellos eine geballte Faust, die deutlich macht, dass Megaherz auch nach drei Jahrzehnten ein mächtiges Wort mitzureden haben, wenn es darum geht, der Szene ihren Stempel aufzudrücken!

Megaherz über ihr neues Album:

„Wir freuen uns endlich unser neuestes Werk In Teufels Namen zu veröffentlichen und es wird euch mit voller Wucht treffen! In Teufels Namen ist ein Album, das von dunklen Themen und starken Emotionen durchdrungen ist. Wir haben uns tief in die Abgründe der menschlichen Natur begeben und das Ergebnis sind Songs, die kraftvoll und kompromisslos eine Energie entfesseln, die euch mitreißen wird.“

In Teufels Namen Tracklist:

1. In Teufels Namen

2. Rabenherz

3. Engelsgesicht

4. Freigeist

5. Kannst Du Den Himmel Sehn?

6. Der König Der Dummen

7. Amnesie

8. Alles Arschlöcher

9. Menschenhasser

10. Ich Hasse (Epilog)

11. Auf Dem Weg Zur Sonne

In Teufels Namen wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

2CD Deluxe Box (inkl. Ltd. Digisleeve, Bonus CD mit 6 unveröffentlichen Tracks, Pocket Bottle, Art Print (15x15cm)) – limitiert auf 300 Stück

1 LP Gatefold Clear Blue – limitiert auf 500 Stück, exklusiv in GSA

1 LP Gatefold Black

1 CD + Shirt Bundle

1 CD Ltd. Digisleeve

Digital Album

Verpasse Megaherz nicht auf ihrer Co-Headliner Tour im Herbst mit Combichrist!

20.09.23 DE – Frankfurt / Batschkapp

21.09.23 DE – Nürnberg / Hirsch

22.09.23 AT – Wien / Szene

23.09.23 DE – Leipzig / Hellraiser

24.09.23 CZ – Prague / Futurum

25.09.23 HU – Budapest / Barba Negra

27.09.23 PL – Krakow / Kwadrat

28.09.23 DE – Berlin / Hole44

29.09.23 DE – Hamburg / Markthalle

30.09.23 DE – Osnabrück / Rosenhof

01.10.23 DE – Oberhausen / Turbinenhalle 2

02.10.23 NL – Hertogenbosch / Willem Twee Poppodium

06.10.23 FR – Wasquehal / The Black Lab

07.10.23 FR – Nantes / Ferraileur

08.10.23 FR – Toulouse / Le Rex

10.10.23 ES – Barcelona / Salamandra

11.10.23 ES – Madrid / Mon

12.10.23 FR – Lyon / Ninkasi Kao

13.10.23 CH – Zürich / Komplex 457

14.10.23 DE – München / Tonhalle

Megaherz sind:

Lex – Vocals

X-ti – Guitars & Samples

Chris – Guitar

Wenz – Bass

Maxx – Drums

