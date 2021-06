Meshuggah: Europa Headliner Tour auf Mai 2022 verschoben

Aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemie und der Ungewissheit darüber, ob in allen europäischen Ländern in diesem Herbst eine sichere Umgebung für Konzerte gewährleistet werden kann, haben sich Meshuggah dazu entschieden ihre Europa Headliner Tournee auf Mai 2022 zu verschieben.

Die gute Nachricht ist, dass Zeal & Ardor weiter als Special Guest der Tournee mit dabei sind und nun auch für die Show in der Londoner Royal Albert Hall bestätigt sind. Außerdem gibt es zusätzliche Konzerte in Köln, Dublin sowie Nancy. Leider kann die Band aufgrund des festen Termins nicht mehr am Ruhrpott Metal Meeting teilnehmen.

Alle bereits gekauften Tickets für 2021 behalten weiter ihre Gültigkeit. Bei Fragen, wendet euch bitte an euren Ticketanbieter.

Meshuggah – Live 2022:

05.05. D-Hamburg – EOA

06.05. D-Leipzig – Haus Auensee

08.05. D-Cologne – Palladium

09.05. F-Paris – L’Olympia

10.05. I-Milan – Alcatraz

12.05. D-Munich – Tonhalle

13.05. F-Lyon – Le Transbordeur

14.05. F-Nancy – Nancy M’N’M Festival *

15.05. D-Wiesbaden – Schlachthof

17.05. D-Berlin – Columbiahalle

18.05. NL-Tilburg – 013

20.05. A-Vienna – Arena

21.05. CH-Zurich – Samsung Hall

22.05. LUX-Esch Sur Alzette – Rockhal

23.05. B-Brussels – Ancienne Belgique

24.05. F-Lille – L’Aeronef

26.05. UK-Nottingham – Rock City

28.05. UK-Manchester – Academy

29.05. UK-Bristol – O2 Academy

30.05. SCT-Glasgow – Barrowlands

01.06. IRL-Dublin – Olympia

03.06. UK-London – Royal Albert Hall

* Festival Show ohne Zeal & Ardor

Meshuggah sind aktuell in den Sweetspot Studios in Schweden um ihr neuntes Studioalbum und den Nachfolger ihres gefeierten sowie Grammy nominierten Albums, The Violent Sleep Of Reason aufzunehmen, das im Frühjahr 2022 erscheinen soll. Das Album markiert außerdem die Rückkehr ihres Gründungsmitglieds Fredrik Thordendal. In anderen Worten: die Band ist als geschlossene Einheit zurück – im vollen Umfang!

Weitere News zum neuen Album folgen in Kürze.

Meshuggah sind:

Jens Kidman – Gesang

Mårten Hagström – Gitarre

Dick Lövgren – Bass

Fredrik Thordendal – Gitarre

Tomas Haake – Schlagzeug

