Vize + Papa Roach: mit gemeinsamer Single „Core (That’s Who We Are)“

Gestern haben es Vize auf Instagram angekündigt: diesen Freitag veröffentlicht das Elektro-Duo zusammen mit Papa Roach einen gemeinsamen Song der auf den Titel Core (That’s Who We Are) hört.

Vize gehören ohne Zweifel aktuell zu den meist-gestreamten nationalen Künstlern in Deutschland und haben mit ihrer letzten Single mit Ilira gerade erst Gold erhalten. Außerdem können Vize im letzten Jahr auf eine stolze Liste an Featuring-Gästen zurückblicken und haben auf ihren Songs das Who is Who der Musikszene vereint. Gigi D’agostino, Ilira, Alan Walker oder auch Tokio Hotel um nur einige zu nennen. Mit Tokio Hotel haben sie sogar gleich zwei Songs veröffentlicht und einer der beiden Songs war der Titelsong der diesjährigen Germanys Next Topmodel Staffel.

Wer schon mal in den neuen Song mit Papa Roach reinhören möchte: https://www.instagram.com/p/CP3jEiNBkbr/