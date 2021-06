Area 53 Festival: die Festival-Saison kehrt zurück

Die Festival-Saison kehrt endlich zurück! Area 53 Festival im österreichischen Leoben findet sicher von 16.-17.07. statt und ist damit das erste und einzige Metal-Festival Österreichs im Sommer 2021!

Metal-Fans dürfen sich nun tatsächlich sicher auf so etwas wie einen Festival-Sommer 2021 freuen: das Area 53 Festival in Leoben ist das erste seiner Art, das Mitte Juli sicher seine Tore öffnen darf. Nach fast zwei Jahren pandemiebedingter Stille wird das Städtchen in der Steiermark von Freitag, 16.07. bis Samstag 17.07., wieder Festival-Pilger empfangen und das so fern gewordene Bild von ausgelassenen Menschen mit Campinggepäck, Grillausrüstung und Dosenbier bieten.

Für das Wiedererwachen der Open Air-Kultur wurden etliche namhafte Bands verpflichtet, darunter die Münchner Erfolgs-Rocker von Eisbrecher, Epica, Subway To Sally, Hämatom, Epica, Kissin´ Dynamite oder Insomnium.

Neben dem fast dreitägigen Open Air hat die Steiermark rund um Leoben, das nach Graz die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes ist, jede Menge touristischen Mehrwert und eignet sich perfekt, um ein paar Tage an den Festivalbesuch dranzuhängen. Für das Open Air selbst wurde ein alle aktuellen Auflagen berücksichtigendes Konzept entwickelt. Wer aufs Gelände will, muss eines der drei „Gs“ erfüllen – geimpft, getestet, genesen. Tests sind wie mittlerweile gewohnt maximal 48 Stunden im Vorfeld machbar und am Einlass vorzuzeigen.

„Bitte stellt sicher, dass Ihr Eure Nachweise bei Anreise am Start habt, um einen reibungslosen Ablauf des Events sicherzustellen“, lautet die Bitte des Veranstalters.

Wunder geschehen! Wir können in 2021 stattfinden, zwar in einem etwas veränderten Format, mit 2 kompletten Show Tagen (Freitag 16.07.2021 und Samstag 17.07.2021) und 20 Acts, einem Anreise- und Warm Up Tag am Donnerstag, den 15.07.2021 und allem, was zu einem Festival gehört. Am Anreisetag gibt es eine Party in der Tenne, dem Venue auf dem Festivalgelände.

Laute Musik, Party und endlich wieder raus mit Freunden treffen und ein Open Air genießen.

Wir haben alles dafür getan, dass Ihr Euch wohl fühlen könnt und ein schönes Wochenende bei uns in der Steiermark verbringen könnt.

Auf unserer Website findet ihr das Festival ABC, das wir ständig updaten mit den aktuellen Informationen bezüglich der geltenden Bestimmungen. Stand heute können wir ab dem 01.07.2021 ganz normal unter Einhaltung der 3-G-Regeln (Getestet, Geimpft und Genesen) gemeinsam feiern.

