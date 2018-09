METAL ALLEGIANCE begann als eine Feier des Heavy Metals, angetrieben durch die innige Bindung zwischen hoch verehrten Wegbereitern der extremen Musikszene, bewaffnet mit einer Liste von Mitwirkenden auf (und abseits) der Bühne, die sich wie ein Wikipedia-Eintrag über das Genre lesen lässt. Das zweite Studioalbum mit dem Titel »Volume II – Power Drunk Majesty« wurde am 07. September via Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht.

Heute veröffentlicht die Band einen neuen Trailer, in dem sie über die Einzigartigkeit ihrer Live-Auftritte spricht. Zu sehen gibt es den Clip hier: https://youtu.be/hKBeM1diq7M

Alex Skolnick erklärt: „One of the exciting things about having a band of players who are in different bands is that you don’t know who you are going to get for events but we can usually count on the ‚core four‘ and a really nice supporting line-up. I can definitely see a lot more of theses live shows happening built around events such as NAMM, maybe award shows and certainly album releases.“

Mike Portnoy fügt hinzu: „For a lot of bands, every time you see them you get a different set list. With METAL ALLEGIANCE, every time you see us you get a different band. You never who is going to be on stage; it’s this cast of characters. We have this pool of brothers and sisters, every show is a unique experience.“

Trackliste:

1. The Accuser (feat. Trevor Strnad)

2. Bound by Silence (feat. John Bush)

3. Mother of Sin (feat. Bobby Blitz)

4. Terminal Illusion (feat. Mark Tornillo)

5. King with a Paper Crown (feat. Johan Hegg)

6. Voodoo of the Godsend (feat. Max Cavalera)

7. Liars & Thieves (feat. Troy Sanders)

8. Impulse Control (feat. Mark Osegueda)

9. Power Drunk Majesty (Part I) (feat. Mark Osegueda)

10. Power Drunk Majesty (Part II) (feat. Floor Jansen)

Das thrashig gehaltene Album verbindet Old-School Legenden mit den modernen Metallern der Szene und das Ergebnis sind groovige, spannungsgeladen Hymnen, die sich mit dem frustrierenden Zustand dieser Welt auseinandersetzen.

Das Cover Artwork wurde von dem renommierten Künstler Marcelo Vasco (SLAYER, MACHINE HEAD, SOULFLY, HATEBREED) und Rafael Tavares geschaffen.

Die Liste der Musiker für „Volume II – Power Drunk Majesty“ beinhaltet Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER), John Bush (ARMORED SAINT), Bobby „BLITZ“ Ellsworth (OVERKILL), Mark Tornillo (ACCEPT), Nita Strauss (ALICE COOPER), Max Cavalera (SOULFLY), Joe Satriani, Floor Jansen (NIGHTWISH), Johan Hegg (AMON AMARTH). Gleichzeitig ist es die Rückkehr von Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Andreas Kisser (SEPULTURA), und Troy Sanders (MASTODON)

