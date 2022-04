Mezzrow – Then Came The Killing (Re-Release)

Artist: Mezzrow

Herkunft: Nyköping, Schweden

Album: Then Came The Killing

Genre: Thrash Metal

Spiellänge: CD 1: 39:46 Minuten, CD 2: 56:56 Minuten

Release: 1990 (Original) 13.05.2022 (Re-Release)

Label: Hammerheart Records

Link: https://www.hammerheart.com

Bandmitglieder:

Gitarre – Staffe Karlsson (R.I.P. 2018)

Gitarre – Zebba Karlsson

Schlagzeug – Steffe Karlsson

Schlagzeug – Uffe Pettersson

Bass – Conny Welén

Tracklist:

CD1 – Then Came The Killing

Then Came The Killing Ancient Terror The Final Holocaust Frozen Soul Distant Death Prevention Necessary Where Death Begins The Cross Of Torment Inner Devastation

CD 2 – Then Came The Demos

Frozen Soul Demo

Frozen Soul Prevention Necessary Resurrection Of The Beast

The Cross Of Tormention Demo

The Cross Of Tormention Ancient Terror Final Holocaust Inner Devastation

Demo 1991

Silent Extenction Echoes Of Damnation Blind Belief Segregation Of The Masses

Mal wieder ein Re-Release!? Ja, und was für eins! Das Label Hammerheart Records hat sich daran gemacht, einen etwas untergegangenen schwedischen Thrash Klassiker wiederzuveröffentlichen. Dabei handelt es sich um das Album Then Came The Killing der Band Mezzrow aus Nyköping. Neben ein paar Demos blieb das ursprünglich 1990 bei Active Records veröffentlichte Then Came The Killing das einzige Album der Band, die von 1985 bis 1988 unter dem Namen Necromancy formierte. Bis wann Mezzrow dann wirklich noch aktiv waren, ist nicht so genau bekannt, überwiegend findet man hier in den Annalen das Jahr 1994. 2005 kam es zu einer einmaligen Reunion Show, die mitgefilmt wurde und als Doppel-DVD nur über die Band erhältlich war.

Hammerheart Records veröffentlicht das Album Then Came The Killing nun als Doppel-CD, welches als CD 1 das Originalalbum (inkl. eines Bonustracks) und als CD 2 Demos der Band enthält. Wieso man die Vinylveröffentlichung nicht in einer Box (3 LP) gemacht hat, verstehe ich nicht. Als Vinyl sind sowohl Then Came The Killing (also das Album) und die Demos (als Doppelvinyl) separat erhältlich. Die Vinyls von Then Came The Killing sind in den Farben Black, Red/Black Splatter und Blue/Clear Galaxy erhältlich. Die Doppel-Vinyls der Then Came The Demos in den Farben Black und Coke Bottle Green/Black Splatter. Hammerheart verspricht, dass die Vinyls limitiert sind und nicht nachgepresst werden. Nun ja, einfach mal abwarten…

Geboten wird auf Then Came The Killing erstklassiger Thrash aus einem Land, welches ja nicht unbedingt für Thrash so bekannt ist, da werden doch einige Genres des Metals im hohen Norden besser bedient. Das (leider) einzige Album dieser Band überzeugt vom ersten Song Then Came The Killing an. Man könnte es auch Then Came The Thrash nennen. Ein geiler Song nach dem anderen. Hier muss ich einfach das oft genutzte No Fillers, Only Killers anbringen. Das dürfte allerdings bei solch einem Titel wie Then Came The Killing bereits selbstredend sein.

Ganz klar im Vordergrund stehen hier das Riffing und insbesondere der Gesang. Sänger Staffe Karlsson, der leider bereits 2018 verstarb, bringt mit seiner Stimme eine angenehm unangenehme aggressive Note in die Songs, die zudem stark vom Bay Area Sound geprägt sind. Dazu gesellen sich noch erstklassige Soli, wie in ein Wespennest gestochen, ohne den Leadgitarristen in den Vordergrund zu drängen.

Then Came The Killing ist aus meiner Sicht ein Killeralbum, welches vor Energie und Aggressivität nur so sprüht. Ein Nackenbrecher zudem. Wieso dieses Album in der Vergangenheit bei vielen so durchgegangen ist, ist mir eigentlich ein Rätsel, denn es müsste eigentlich zu den Klassikern des Thrash Metal gehören.