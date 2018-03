Heute veröffentlichen Ministry ein surreales und provokatives neues Musikvideo für den Track Twilight Zone von dem kommenden Album AmeriKKKant, das am 9. März erscheinen wird.

Basierend auf der Thematik des Songs führt das Video den Betrachter auf eine makabere Exkursion durch das aktuelle Klima der US-amerikanischen Nachrichtenmedien voller Fehlinformationen, Unternehmenspropaganda und heuchlerische Verleumdungen.

„Wir sind jetzt in völligem Neuland“, sagt Al Jourgensen von Ministry, „Wir werden Zeuge der Zerstörung einer einst funktionierenden Demokratie. Unsere Regierung wird angegriffen. Unser Planet wird angegriffen. Es ist Zeit für einen großen Neustart.“

Seht hier das Musikvideo zu Twilight Zone:

Das Video wurde letzten Dezember vor den Toren von Los Angeles gedreht mit den Ministry Gitarristen Sin Quirin und Cesar Soto, Tony Campos (Fear Factory, Static-X) am Bass, Keyboarder John Bechdel (Killing Joke, Fear Factory), Live Scratcher DJ Swamp (Beck, The Crystal Method) und Derek Abrams am Schlagzeug. Zudem gibt es Gastauftritte von Grey Wolf, dem Vorsitzenden des American Indian Movements (AIM), dem international bekannten und eigenwilligen Lord of the Cello, und einer Armee von Ministry-Fans, die an der PledgeMusic AmeriKKKant-Campagne der Band teilgenommen haben.

Der Clip wurde von Chris Roth und Steve Roth von The Other House produziert, der gleichen Truppe, die Jourgensens Musikvideo zu I’m Invisible von Surgical Meth Machine 2016 gedreht hatte.

Chris Roth erklärt: „Ich bin ein lebenslanger Fan der Band und sehr politisch aktiv. Dies war also nicht nur eine Gelegenheit, wieder mit dem einzig wahren Al Jourgensen zusammenzuarbeiten, sondern auch eine Chance um ein Ventil für meine aufgestaute Aggression und Frustration über den aktuellen Stand der Politik in unserem Land zu finden.“

Ministrys neues Album AmeriKKKant erscheint am 9. März und ihr könnt es hier vorbestellen.

Hier könnt Ihr Twilight Zone downloaden oder streamen.

Ministrys Chefprovocateur Al Jourgensen hat eine beachtliche Anzahl an Gastmusikern für seine große Nordamerika-Tour gewinnen können, die am 22. März in Anaheim startet. Mit dabei sind Sänger Burton C. Bell (Fear Factory), Schlagzeuger Joey Jordison (ex-Slipknot, Vimic), und DJ Swamp (Beck, The Crystal Method), die gemeinsam mit Langzeit-Bandmitgliedern Sin Quirin und Cesar Soto an der Gitarre, Tony Campos (Fear Factory, Static-X) am Bass und Keyboarder John Bechdel (Killing Joke, Fear Factory) die Bühne teilen werden.

Ministry

w/ Chelsea Wolfe

22.03. USA Anaheim, CA – House of Blues

23.03. USA Ventura, CA – Ventura Theatre

24.03. USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

26.03. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

28.03. USA Portland, OR – Roseland Theatre

29.03. CDN Vancouver, BC – Vogue Theatre

31.03. CDN Edmonton, AB – Union Hall

01.04. CDN Calgary, AB – Palace Theatre

03.04. USA Missoula, MT – Wilma Theatre

05.04. USA Lincoln, NE – Boubon Theatre

07.04. USA Chicago, IL – Riviera Theatre,

08.04. USA Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom

10.04. USA Cincinnati, OH – Bogart’s

11.04. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

12.04. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room

14.04. CDN Toronto, ON – Opera House

15.04. CDN Montreal, QC – MTelus

17.04. USA Boston, MA – Royale

18.04. USA Portland, ME – Aura

19.04. USA Huntington, NY – Paramount Theatre

21.04. USA Montclair, NJ – Wellmont Theatre

22.04. USA Buffalo, NY – Town Ballroom

23.04. USA Baltimore, MD – Rams Head Live

25.04. USA Atlanta, GA – Center Stage

26.04. USA Orlando, FL – Hard Rock Live

28.04. USA Austin, TX – Levitation Festival

11. – 13.07. E Vivero – Resurrection Fest

14.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

15.07. B Dour – Dour Festival

08. – 11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10. – 12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

11./12.08. D Hildesheim – M’era Luna

17. – 19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

Die letzten Clips verpasst?

Antifa: https://www.youtube.com/watch?v=hTkywyKV-9U

Wargasm: https://youtu.be/uJSrQQMbp2k

#1 – Al erklärt den Song Antifa: https://www.youtube.com/watch?v=XZormHXjp8M

#2 – wie Ministry zu Nuclear Blast kam: https://www.youtube.com/watch?v=2qwXgiDrtuw

#3 – Als politische Prognose für 2018: https://youtu.be/FzpnOKgyR1I

#4 – Al spricht über sexuelle Belästigung: https://www.youtube.com/watch?v=EnQuwU-bgSM

#5 – Al über den Songwritingprozess: https://www.youtube.com/watch?v=RbYS9_8-swk

#6 – Warum die Zeit richtig ist für ein Ministry Album: https://www.youtube.com/watch?v=ToPyVcMeOk8

#7 – Sollte Trump vom Amt enthoben oder verhaftet werden? https://www.youtube.com/watch?v=nUPLmk72b7w

Kommentare

