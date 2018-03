Cannibal Corpse und The Black Dahlia Murder + Support am 10.03.2018 in der Essigfabrik, Köln (Vorbericht)

“Cannibal Corpse und The Black Dahlia Murder + Support am 10.03.2018 in der Essigfabrik, Köln (Vorbericht)“

Headliner: Cannibal Corpse & The Black Dahlia Murder



Vorband(s): No Return & In Arkadia



Ort: Essigfabrik, Köln



Datum: 10.03.2018

Kosten: 34,45€



Genre: Death Metal, Melodic Death Metal



Besucher: ca. 1000 Besucher



Veranstalter: www.continental-concerts.de

Link: https://www.facebook.com/events/285795511905631/

Mord und Totschlag in Köln – so wird das Motto am 10.03.2018 lauten, wenn zwei der bekanntesten Bands in der Death Metal Szene zur Essigfabrik kommen. Cannibal Corpse und The Black Dahlia Murder sind zusammen mit No Return und In Arkadia auf ausgedehnter Eurpoatour und werden auch in Köln alles in Schutt und Asche legen, da könnt ihr euch sicher sein.

Was soll man noch groß zu den Death Metal-Königen sagen? Cannibal Corpse machen mittlerweile seit fast 30 Jahren die Bühnen dieser Welt unsicher und kriegen einfach nicht genug davon. Absolute Klassiker wie Hammer Smashed Face oder Stripped, Raped, And Strangled sollten jedem bekannt sein und haben mittlerweile schon Legendenstatus erworben. Live werden diese natürlich auch nicht fehlen – neben alten Klassikern werden die New Yorker ihr neustes Werk Red Before Black vorstellen, welches im November letzten Jahres über Metal Blade Records erschienen ist und wieder einmal mehr, dass die legendären Cannibal Corpse alles andere als eingerostet sind. Die Chance „Corpsegrinder“ Fisher beim Headbangen (oder doch eher Nacken-Training) zuzuschauen , sollte sich also niemand nehmen lassen.

Begleitet werden Cannibal Corpse von den Melodic Death Metal-Giganten The Black Dahlia Murder. Trevor und seine Jungs gehören spätestens seit ihrem 2007 veröffentlichten Werk Nocturnal zu einer der wichtigsten und einflussreichsten Bands des modernen Melodic Death Metal. Ihre Energiegeladenen Shows auf allerhöchstem, musikalischem Niveau sind immer wieder eine Reise wert und werden es sicherlich schaffen, auch den einen oder anderen Cannibal Corpse-Fan zu überzeugen. Mit im Gepäck haben die Jungs diesmal ihr ebenfalls über Metal Blade Records veröffentlichtes, neustes Album Nightbringers, welches sogar Platz 47 in den Albumcharts erreichen konnte.

Supportet wird die geballte Death Metal-Power von noch mehr Death Metal-Power – No Return aus Frankreich sind bereits seit 27 Jahren am Start und werden das ganze Spektakel vorab schon mal mächtig einheizen. Mit ihrem Mix aus Death und Thrash Metal werden No Return mit großer Sicherheit bereits früh am Abend die Menge dazu bringen ihre Köpfe zu schütteln. Ebenfalls aus Frankreich, sind die eher unbekannten In Arkadia seit Februar auf der Tour dabei. Ihr kürzlich erschienenes Album Lions, ist einer meiner Geheimtipps und wird auch live bestimmt super rüberkommen.

Wer also am 10.2.2018 noch nichts vor hat und auf harte, technisch Anspruchsvolle Musik steht, sollte auf jeden Fall die Chance nutzen dieses traumhafte Lineup live zu erleben. Für schlappe 35€ bekommt man Death Metal vom allerfeinsten geboten und wird es hundertprozentig nicht bereuen.

