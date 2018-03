Am 16. März veröffentlichen die Kultmetaller Paradise Lost die remastered Version ihres legendären siebten Studioalbums Host, und bringen die Songs somit zum ersten Mal auch auf Vinyl heraus.

Heute präsentiert die Band den ersten Interviewtrailer, in dem Sänger Nick Holmes und Gitarrist Greg Mackintosh einige herrliche Anekdoten darüber auf Lager haben, wie es war, in den Neunzigern bei einem Major Label unter Vertrag zu stehen… und einige extravagante, seltsame aber auch wundervolle Konsequenzen davon zu genießen – wie die Möglichkeit, ein Studio in der Villa der Schauspielerin Jane Seymour bauen zu können, dabei im selben Bett wie Wet Wet Wets Marti Pellow zu schlafen und dubiose Heftchen in der Nachttischschublade zu finden…

Seht den Clip hier:

Das Album ist als Digipack erhältlich und erstmals auch in drei verschiedenen Vinylfarben (schwarz, clear und minzfarben). Sichert Euch ein Exemplar hier.

So Much Is Lost Lyricvideo:

Bestellt digital vor und erhaltet So Much Is Lost sofort hier.

Außerdem haben Paradise Lost gerade erst ihre Lateinamerika-Tour für Ende diesen Sommers angekündigt:

31.08. BR Rio de Janeiro – Teatro Rival Petrobras

01.09. BR Sao Paulo – Carioca Club

02.09. BR Limeira – Bar da Montanha

04.09. RA Buenos Aires – Uniclub

06.09. RCH Santiago – Blondie

08.09. PE Lima – TBC

10.09. CO Bogotá – TBC

12.09. MEX Guadalajara – C3 Stage

13.09. MEX Monterrey – Café Iguana

14.09. MEX Ciudad de Mexico – Circo Volador

Bestellt die verschiedenen Formate des im September erschienenen Doom-Metal-Krachers Medusa, der von verschiedenen Magazinen wie Decibel oder Rock Hard Italien als „Beste Scheibe des Jahres 2017“ gefeiert wurde hier.

Seht die Band dieses Jahr in Europa auf den folgenden Festivals:

01.04. D München – Dark Easter Metal Meeting

04.04. BG Sofia – 12 Years of Tangra Mega Rock

04.-07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

11.-14.07. E Vivero – Resurrection Fest

20./21.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

08.-11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10./11.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Paradise Lost sind:

Nick Holmes | Gesang

Greg Mackintosh | Leadgitarre

Aaron Aedy | Rhythmusgitarre

Steve Edmondson | Bass

Waltteri Väyrynen | Schlagzeug

Weitere Infos:

www.paradiselost.co.uk

www.facebook.de/paradiselostofficial

www.nuclearblast.de/paradiselost

