MotörCity 2018! Die zweite Ausgabe des Festivals wird vom 16.-19.08.2018 in Tolmin (Slowenien) stattfinden und die Messlatte des Vorjahres noch höher legen!

Für alle Musikliebhaber haben wir wieder ein großartiges Line-Up zusammengestellt: Laurence Jones, Popa Chubby, Hamo & Tribute To Love mit einer Special Acoustic Show auf der Delta Stage, Stray Train, The Brew und The Bad Flowers sind nur eine erste Auswahl an Acts die diesen August beim Festival vertreten sein werden.

Alle Infos bekommt ihr hier: https://www.motorcityfestival.com/Line_up

Unsere großartigen Gäste sind uns wie schon bei der ersten Ausgabe sehr wichtig, also haben wir nichts dem Zufall überlassen. Wieder ist das Festival eine kleine „Stadt“ geworden. Mit einer großen Auswahl an frischem Essen, vielen verschiedenen Drinks, darunter auch die feinsten Cocktails, Spirituosen und alles weitere was unsere Besucher begehren. Zusammen mit der großartigen Landschaft und der Auswahl an Musik auf jeden Fall ein kleiner Urlaub an den man sich erinnert.

Einige werden sich sicherlich an das Festival Gewinnspiel des letzten Jahres erinnern, bei dem ein Gast den Custome Made Blueberry Bomber gewinnen konnte. Dieses Jahr legen wir noch einen drauf! Und zwar gibt es für alle die ein Tagesticket für Samstag oder ein komplettes Festival Ticket besitzen eine Harley-Davidson Forty-Eight Anniversary zu gewinnen!

Das Anniversary Model ist ein Sportster Modell mit einer besonderen Lackierung (Legend Blue Denim) und einem speziell modifizierten Design das zu Ehren des 115. Jubiläums von Harley-Davidson entworfen wurde. In dieser Farbe gibt es nur 2.400 produzierte Motorräder weltweit. Angetrieben wird das Bike von einem klassischen luftgekühlten 1200ccm Evolution Motor. Bevor das Bike aber auf dem Festival verlost wird, wird es noch ein paar kleinere Custom Veränderungen in den nächsten Monaten geben!

Wie im letzten Jahr wird es die Festival Tickets in 3 Varianten geben:

40€ + Gebühren – Full Festival Ticket, Limitiert auf 100 Stück, vom 16-19.08.2018 (der 16.08. ist der Anreisetag. An diesem Tag wird es ein DJ Set am Strand des Festivals geben und ihr könnt in Stimmung kommen. Der 19. Ist der Abreisetag ohne Musikprogramm)

29€ + Gebühren – 1-Tages Tickt für Freitag 17.08.18

29€ + Gebühren – 1-Tages Ticket für Samstag 18.08.18

Die Tickets bekommt ihr wie im letzten Jahr unter https://www.mhshop-online.com/c377/motorcity-2018

Eine kleine Besonderheit bleibt noch zu erwähnen: Biker und Oltimerfahrer erhalten freien Eintritt zum Festival!

Wir freuen uns auf euch beim MotörCity 2018! Dem ultimativen Blues, Rock & Motorrad Festival!

