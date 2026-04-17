The Birchwood Rebels: veröffentlicht Heavy-Rock-Single „The Needle And The Bone“ über Koschei der Unsterbliche

Die slowenische Heavy-Rock-Band The Birchwood Rebels sorgt mit ihrem einzigartigen Konzept derzeit für Aufmerksamkeit. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ursprüngliche, düstere Essenz slawischer Märchen wiederzubeleben – fernab von modernen, entschärften Versionen mit Happy End.

Inspiriert von den tief verwurzelten Wäldern und der Folklore Mitteleuropas verbindet die Band kraftvolle Gitarrenriffs mit einer fast rituellen Klangatmosphäre. Ihre Musik dient dabei als erzählerisches Medium, das sich mit Themen wie Sterblichkeit, Waldgeistern und der Grenze zwischen Mensch und Übernatürlichem auseinandersetzt. Der Name Birchwood verweist auf heilige Hainlandschaften des Ostens, während Rebels den bewussten Bruch mit der Verharmlosung kultureller Überlieferungen symbolisiert.

Mit ihrem neuen Track The Needle And The Bone widmet sich die Band einer der unheimlichsten Figuren der slawischen Mythologie: Koschei der Unsterbliche. Der Legende nach ist Koschei ein mächtiger Zauberer, dessen Tod außerhalb seines Körpers versteckt ist – und deshalb scheinbar unerreichbar bleibt.

Der Song erzählt die verzweifelte Suche nach diesem verborgenen „Tod“: einer Nadel, verborgen in einem Ei, in einer Ente, in einem Hasen, eingeschlossen in einer Eisenkiste und vergraben unter einer uralten Eiche auf einer fernen Insel. Musikalisch spiegelt sich diese beklemmende Jagd in schweren, schleifenden Riffs wider, die für die körperliche Unsterblichkeit („Bone“) stehen, während prägnante, melodische Elemente die fragile Schwachstelle („Needle“) symbolisieren.

Statt einer bloßen Nacherzählung schafft die Band ein intensives Klangbild – eine düstere Reise in die Psyche eines Wesens, das seine Menschlichkeit gegen kalte, einsame Unsterblichkeit eingetauscht hat.

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