Morgenrot Open Air: muss aufgrund der aktuellen Corona-Situation verschoben werden

Viele Deutschrock Fans werden sich riesig gefreut haben, denn das kleine aber feine Morgenrot Festival sollte 2020 nach vielen Jahren zurückkehren. So war es zumindest geplant – doch dann kam das Coronavirus zu uns und legte die gesamte Veranstaltungsbranche lahm. Nachdem schon fast alle Sommer-Freiluftevents für dieses Jahr abgesagt wurden, trifft es nun auch das Morgenrot Festival, welches am 01.08.2020 in der Paintballarena in Rudolstadt mit KrawallBrüder, Haymaker, Morgenrot, Brennstoff und Unbelehrt stattfinden sollte. Das Event wurde nun um ziemlich genau um ein Jahr auf den 07.08.2021 verschoben. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, können jedoch auch zurückgegeben werden.

Hier das Statement der Veranstalter:

+++MORGENROT OPENAIR WIRD VERSCHOBEN+++

+TICKETS BEHALTEN IHRE GÜLTIGKEIT+

+BITTE BEHALTET EURE TICKETS!!!+

+NEUER TERMIN 07.08.2021+

Wie man sich in der aktuellen Situation sicher schon denken konnte, bleiben auch wir nicht verschont und müssen reagieren!

Da es ja nur schwer einzuschätzen ist ob und wie Veranstaltungen in der nächsten Zeit stattfinden können und werden, gehen wir hier lieber auf Nummer sicher. Zudem fehlen uns Zeit der Planung, Vorbereitung und des Vorverkaufs.

Wir folgen daher vielen Kollegen und verschieben unser Open Air um ziemlich genau ein Jahr!

Wie bei jedem anderen Festival, behalten die Tickets ihre Gültigkeit und sollten daher sicher verwahrt werden!

Wir bieten euch allerdings auch an, euer Ticket zurückzugeben – auch wenn es zu unseren Ungunsten ist!

Vom 01.08.20-31.08.20 habt ihr dazu die Möglichkeit, euer Ticket zurückzuschicken, wenn ihr dies vorher per Mail bei uns anmeldet, dies bestätigt bekommt und uns anschließend eure Tickets zurückschickt. Wir melden uns dazu noch mal zu gegebener Zeit!

Der Vorverkauf zum MOA 2021 startet dann ab dem 01.09.20 neu und kostet mit 5,- mehr dann 34,90 Euro, da der bisherige Aktionspreis dann nicht mehr angeboten werden kann!

Wir bitten um euer Verständnis und hoffen auf euer Vertrauen und euren Support!

Danke … Morgenrot