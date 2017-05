Neurosis Frontman Steve Von Till streamt neues Harvestman-Album „Music For Megaliths“ in voller Länge

Neurosis Frontman Steve Von Till streamt neues Harvestman-Album „Music For Megaliths“ in voller Länge

Steve Von Till, seines Zeichens Sänger und Gitarrist der Urgesteine Neurosis, veröffentlicht am kommenden Freitag unter dem Pseudonym Harvestman sein neues Album. Dieses trägt den Titel „Music For Megaliths“ und kann bereits jetzt in voller Länger im Stream bei Noisey gehört werden.

Künstler: Harvestman

Album: Music For Megaliths

VÖ: 19.05.2017

Label: Neurot Recordings

Vertrieb: Cargo Records

Music For Megaliths Track Listing:

1. The Forest Is Our Temple

2. Oak Drone

3. Ring Of Sentinels

4. Cromlech

5. Levitation

6. Sundown

7. White Horse

Quelle: www.community-promotion.com

Kommentare

Kommentare