Nuclear: die chilenischen Thrasher veröffentlichen ein neues Video

Die Old School Thrasher Nuclear haben ein neues Lyric Video zum Song Hatetrend veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem aktuellen Album Murder Of Crows, das vor drei Monaten via Black Lodge Records/Pollution Distribution veröffentlicht wurde.

Murder Of Crows schlug auf Platz 6 in den schwedischen Charts ein, neben Metallica, AC/DC, Guns’n’Roses und vielen weiteren. Verpasse nicht deine Überdosis an Brutalität!

Murder Of Crows kannst du hier bestellen: www.nuclear.cl/moc

Thrash It Up!



http://www.facebook.com/nuclearcl

https://open.spotify.com/artist/5ODa95P58TRNxymAD9moqt?si=KUpw1gbfSYmU3J4Os4WJoQ

Quelle: Gordeon Music