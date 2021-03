Newmen: haben Video zu „No Tricks With The Ocean“ veröffentlicht

„Bingo!“ – mit diesem Ausruf starten Newmen ins Jahr 2021. Die von Kraftwerk beeinflusste Band veröffentlichte letzten Freitag ihre neue Single No Tricks With The Ocean.

Bereits letztes Jahr erschien auf dem Pariser Kitsuné-Label mit Caravan ein neues Lebenszeichen der 2012 in Frankfurt gegründeten Band.

No Tricks With The Ocean ist ein knapp siebenminütiges Stück mit Synthesizerklängen und echogeladenen Gitarren. Der Song hält einige für die Band typische Überraschungen bereit und besticht durch eine ausgefeilte Dynamik, klanglichen wie rhythmischen Wechselspielen und einem Finale, das zum Soundspektakel wird. Textlich thematisieren Newmen aktuelle Themen wie den Klimawandel sowie die derzeitige Pandemie.

Quelle: Community Promotion