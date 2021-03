Defected Decay: haben sich mit Silent Watcher Records zusammengetan

Das Debüt- und Konzeptalbum Kingdom Of Sin der Hattinger Death Metal-Band Defected Decay wurde bereits am 31.07.2020 als Digipak in Eigenregie veröffentlicht. In diesem Sommer, rund ein Jahr danach, wird es nun auch auf Vinyl erhältlich sein!

Der Vinyl-Master ist erstellt und das Artwork ist in finaler Erstellung. Geplant ist, das Acht-Song-Album mit einer Spielzeit von rund 40 Minuten voraussichtlich in zwei Farbvarianten zu realisieren.

Trackliste:

01 Kingdom Of Sin

02 Baptized In Blood

03 Exposed In Guts

04 Redefine Darkness

05 Sacrilege Of Doom

06 Mangled Remains

07 Obscured In The Deep

08 The Gate Of Hell

Defected Decay sind:

Dirk Padtberg (Instrumente, Suffersystem, False Mutation, Ex-Resurrected)

Daniel Funke (Gesang, Suffersystem, Ex-Dark Before Dawn)

Zum Release kann man sich hier auf dem Laufenden halten:

https://www.facebook.com/DefectedDecay

https://www.facebook.com/SilentRecordsWatcher

https://defecteddecay.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCjCthVhNIk6gTkwm8Rllmwg?view_as=subscriber

Quelle: Defected Decay